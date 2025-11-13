В Бельгии 22-летняя всадница умерла после удара лошади
Бельгийская всадница Джилл Моллен скончалась в больнице в возрасте 22 лет, сообщает VRT News.
Предполагается, что девушка получила тяжелую травму в результате удара лошади во время работы в конюшне.
Инцидент случился 4 ноября в провинции Антверпен. Девушку нашли без сознания на пастбище рядом с животными. Спортсменку с тяжелой травмой головы доставили в больницу в критическом состоянии, где она была прооперирована, но впоследствии скончалась.
Отмечается, что правоохранительные органы рассматривают произошедшее как несчастный случай.
Моллен занималась верховой ездой на протяжении 11 лет и участвовала в местных соревнованиях.
