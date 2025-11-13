Конный спорт
Сегодня, 19:19

В Бельгии 22-летняя всадница умерла после удара лошади

Сергей Ярошенко

Бельгийская всадница Джилл Моллен скончалась в больнице в возрасте 22 лет, сообщает VRT News.

Предполагается, что девушка получила тяжелую травму в результате удара лошади во время работы в конюшне.

Инцидент случился 4 ноября в провинции Антверпен. Девушку нашли без сознания на пастбище рядом с животными. Спортсменку с тяжелой травмой головы доставили в больницу в критическом состоянии, где она была прооперирована, но впоследствии скончалась.

Отмечается, что правоохранительные органы рассматривают произошедшее как несчастный случай.

Моллен занималась верховой ездой на протяжении 11 лет и участвовала в местных соревнованиях.

  • hant64

    Предполагается, что девушка получила тяжелую травму в результате удара лошади во время работы в конюшне---- Девушку нашли без сознания на пастбище рядом с животными.---------------------- Понятно всё, в конюшне есть пастбище. А так печально, 22 года всего девушке.

    13.11.2025

