Украинская всадница Васильева сменит спортивное гражданство на российское

Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала смену спортивного гражданства всадницы Софии Васильевой с украинского на российское, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФКСР.

Бюро ФКСР единогласно согласовало смену гражданства спортсменки на заседании, которое состоялось в конце апреля.

В ноябре 2023 года Международная федерация конного спорта (FEI) разрешила российским и белорусским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе.