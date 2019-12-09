Турниры по конному спорту не относятся к запрещенным для проведения в России

Федерация конного спорта России сообщила, что международные турниры в конном спорте не входят в число состязаний, запрещенных для проведения на территории РФ. 9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ. Также ВАДА рекомендовало перенести уже назначенные турниры из России в другие страны.

«На территории России запрещено проводить крупные международные соревнования (чемпионаты мира и Олимпийские игры), к ним не относятся международные турниры, которые проводятся в конном спорте, — говорится в заявлении ФКСР на сайте ТАСС. — Каждая международная федерация в рамках окончательного решения огласит свои ограничения на российских спортсменов, при этом у россиян нет случаев, повлекших отстранение или дисквалификацию согласно кодексу Всемирного антидопингового агентства в олимпийских дисциплинах конного спорта. В настоящий момент ФКСР находится в постоянном рабочем контакте с руководством Международной федерации конного спорта (FEI) для обеспечения участия российских спортсменов во всех международных соревнованиях».

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн