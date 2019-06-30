Сборная России по конкуру не смогла завоевать командную лицензию на Олимпийские игры

Национальная команда заняла третье место в квалификационном к Олимпийским играм турнире "Токийский тур", который прошел в MaximaPark в воскресенье. Победу и путевку в Токио заработала сборная Израиля.

За получение заветной командной олимпийской путевки боролись всадники из 6 стран – Азербайджана, Израиля, Киргизии, Польши, России и Узбекистана. Всадников ожидал внушительный двухгитовой маршрут с высотой препятствий до 160 см. от курс-дизайнера Олафа Петерсона-младшего, пристальное внимание судей и горячая поддержка зрителей.

- Я счастлива, что это событие проводится впервые в России. Нам потребовалось две Генеральные Ассамблеи, чтобы убедить FEI и руководство федераций конного спорта других стран, что мы можем провести такое событие на высоком уровне. Организаторы вложили все свое терпение, богатый опыт и профессионализм в то, чтобы великолепно провести этот турнир, чтобы Токийский тур запомнился всем его участникам и зрителям, – отметила президент ФКСР Марина Сечина.

Итогом бескомпромиссной борьбы, наполненной яркими моментами и досадными разочарованиями стала победа сборной команды Израиля, стартовавшей в звездном составе Дани Джи Вальдман, Даниэль Блюман, Элад Янив и Эшли Бонд. Сумма результатов трех лучших спортсменов составила 16 штрафных.

На втором месте с минимальным отрывом в 1 очко финишировала команда Польши, выступавшая малым составом. За честь родной страны боролись Андржей Оплатек, Ян Бобик и Криштоф Людвичак.

Российская команда в составе Владимира Туганова, Михаила Сафронова, Наталии Симонии и Марии Бибиковой сражалась достойно и заняла третье место.

Напомним, что неделей ранее командную олимпийскую лицензию в "Токийском туре" завоевала сборная России по выездке.

Сборная России по выездке завоевала командную лицензию на Олимпийские игры в Токио