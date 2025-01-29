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Конники Белоруссии с 2025 года получат право выступать на российских национальных стартах

Сергей Разин
корреспондент
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Белорусские спортсмены с 2025 года получат право принимать участие во всех российских национальных стартах, проводимых Федерацией конного спорта России (ФКСР), кроме чемпионата и первенств страны.

«Российские национальные соревнования по конному спорту изначально не предполагали участия в них спортсменов из Белоруссии. Но с учетом того, что российские и белорусские спортсмены находятся в условиях серьезных ограничений, на уровне министерств спорта и правительств наших стран было решение о перекрестном участии спортсменов в национальных стартах без лицензии», — приводит ТАСС слова советника президента Федерации конного спорта России Максима Кретова.

С марта 2022 года российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях из-за санкций Международной федерации конного спорта (FEI).

Источник: ТАСС
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