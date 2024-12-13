Конный спорт
Новости
Олимпиада
Главная
Конный спорт

Сегодня, 11:58

Федерация конного спорта согласовала нейтральный статус всаднице и судье Косолаповой

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала получение нейтрального статуса всаднице и судье Оксане Косолаповой, сообщает ТАСС.

За получение Косолаповой нейтрального статуса проголосовали все восемь членов бюро ФКСР, которые принимали участие в заседании.

На официальном сайте Федерации конного спорта России есть информация о том, что Косолапова — спортивный судья 1-й категории. В последний раз она участвовала в соревнованиях в августе 2016 года. Тогда на региональном турнире в Подмосковье она заняла девятое место в конкуре.

С марта 2022 года российские спортсмены лишились возможности выступать на турнирах под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) из-за санкций, наложенных FEI на российский конный спорт.

Источник: ТАСС
Читайте также
Гладков сообщил о погибшем бойце самообороны из-за атаки БПЛА на Белгородскую область
Глава департамента Минобрнауки Олег Чурилов скончался в результате ДТП
300 тысяч рублей для мотивации, провал легионеров и Набоков, не дотерпевший до сухаря. Что произошло в матче «Россия 25» – Сборная мира КХЛ
Индиец Гукеш стал новым чемпионом мира по шахматам
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов находится в СИЗО
Туск обратил внимание на проблемы у Макрона с рукопожатиями с Дональдами
Популярное видео
Минаков vs Кевин Джонсон / Папин vs Харди / Кузьмин vs Адебайо: прямой эфир
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Федерация конного спорта России согласовала нейтральный статус 68-летнему Николаю Мельбарду

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости