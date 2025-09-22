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22 сентября 2025, 09:32

Федерация конного спорта России согласовала нейтральный статус для всадников Семенкова и Костиной

Павел Лопатко

Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала нейтральный статус для всадников Федора Семенкова и Светланы Костиной, сообщает ТАСС со ссылкой на документы организации.

За то, чтобы Семенков и Костина получили нейтральный статус, отдали голоса все члены бюро ФКСР, участвовавшие в соответствующем заседании.

В ноябре 2023 года на заседании бюро Международной федерации конного спорта решили изменить меры, введенные в отношении российских всадников и лошадей. Было поручено разработать критерии допуска отдельных спортсменов и лошадей к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
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