Федерация конного спорта России согласовала нейтральный статус для всадников Семенкова и Костиной

Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала нейтральный статус для всадников Федора Семенкова и Светланы Костиной, сообщает ТАСС со ссылкой на документы организации.

За то, чтобы Семенков и Костина получили нейтральный статус, отдали голоса все члены бюро ФКСР, участвовавшие в соответствующем заседании.

В ноябре 2023 года на заседании бюро Международной федерации конного спорта решили изменить меры, введенные в отношении российских всадников и лошадей. Было поручено разработать критерии допуска отдельных спортсменов и лошадей к соревнованиям в нейтральном статусе.