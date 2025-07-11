11 июля 2025, 10:42

Федерация конного спорта России согласовала нейтральный статус Ананьевой

Сергей Разин
корреспондент

Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала получение нейтрального статуса всаднице Марии Ананьевой, сообщает ТАСС со ссылкой на документы ФКСР.

За получение нейтрального статуса Ананьевой проголосовали все члены бюро ФКСР, которые принимали участие в заседании.

Ранее ФКСР согласовал нейтральный статус Ярославу Пушкину, Алине Гура, Виктории Гусен, Эмилии Загариной, Елене Жидковой и Николь Казаковой.

С марта 2022 года российские конники отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) из-за санкций, введенных на фоне обострения ситуации на Украине.

18 ноября 2023 года на заседании бюро FEI в Мехико было принято решение о пересмотре ограничений, введенных 2 марта 2022 года в отношении российских спортсменов, лошадей, тренеров и персонала. FEI поручила своему аппарату разработать критерии допуска и форму декларации, позволяющие россиянам вернуться в международные соревнования в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
