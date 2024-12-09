Федерация конного спорта России согласовала нейтральный статус 68-летнему Николаю Мельбарду

Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала получение нейтрального статуса 68-летнему всаднику Николаю Мельбарду, сообщает ТАСС.

На заседании ФКСР все восемь членов бюро организации проголосовали за присвоение Мельбарду нейтрального статуса.

В августе 2024 года 68-летний спортсмен и чемпион России 2007 года в пробеге на 160 километров за день занял второе место на муниципальных соревнованиях в Подмосковье. Ранее всадник становился вторым на турнире в польском Тарнове (2013 год), третьим на соревнованиях во Франции (2010), третьим на турнире в Германии (2007), и первым в 120-километровом пробеге в Гданьске (2003).