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Федерация конного спорта России обеспечила нейтральный статус четырем всадницам

Алина Савинова
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Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала получение нейтрального статуса Яне Беляковой, Анастасии Кирнарской, Диане Курочкиной и Марии Греф, сообщает ТАСС со ссылкой на документы организации.

Отмечается, что за получение спортсменками нейтрального статуса проголосовали все члены бюро ФКСР, принимавшие участие в заседаниях.

В ноябре 2023 года Международная федерация конного спорта (FEI) разрешила российским и белорусским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
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