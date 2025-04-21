Федерация конного спорта России обеспечила нейтральный статус четырем всадницам

Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала получение нейтрального статуса Яне Беляковой, Анастасии Кирнарской, Диане Курочкиной и Марии Греф, сообщает ТАСС со ссылкой на документы организации.

Отмечается, что за получение спортсменками нейтрального статуса проголосовали все члены бюро ФКСР, принимавшие участие в заседаниях.

В ноябре 2023 года Международная федерация конного спорта (FEI) разрешила российским и белорусским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе.