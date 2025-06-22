Конный спорт
Конный спорт

22 июня, 10:32

27 российских всадников получили нейтральный статус

Руслан Минаев

Международная федерация конного спорта (FEI) присвоила 27 российским спортсменам нейтральный статус, сообщает ТАСС со ссылкой на документы организации.

В июне возможность выступать под нейтральным флагом получили Мария Греф, Анастасия Кирнарская и Диана Курочкина.

Позже этот статус получили Алена Бабушкина, Алина Борисова, Ольга Братенкова, Екатерина Фирюлина, Валерия Гинева, Анастасия Янковская, Альберт Кармов, Оксана Косолапова, Елизавета Кургузова, Мария Кузьмина, Алиса Лыбан, Николь Маркелова, Алексей Мащенков, Николай Мельбард, Дарья Самохина, Екатерина Сартори-Рыболовлева, Юлия Стеблецова, Дарья Сущинская, Елизавета Топольская, Алексей Тюшкевич и Софи-Антуанетта Вавилов.

В мае 2024-го возможность принимать участие в международных турнирах получили Евгения Давыдова, Александра Изместьева и Анна Сущева.

В ноябре 2023 года FEI разрешила российским и белорусским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
