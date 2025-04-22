24 российских всадника получили нейтральный статус

Международная федерация конного спорта (FEI) присвоила нейтральный статус 24 российским спортсменам, сообщает ТАСС.

Среди них: Евгения Давыдова, Александра Изместьева и Анна Сущева, которые получили статус в мае 2024-го. А также Алена Бабушкина, Алина Борисова, Ольга Братенкова, Екатерина Фирюлина, Валерия Гинева, Анастасия Янковская, Альберт Кармов, Оксана Косолапова, Елизавета Кургузова, Мария Кузьмина, Алиса Лыбан, Николь Маркелова, Алексей Мащенков, Николай Мельбард, Дарья Самохина, Екатерина Сартори-Рыболовлева, Юлия Стеблецова, Дарья Сущинская, Елизавета Топольская, Алексей Тюшкевич и Софи-Антуанетта Вавилов.

В ноябре 2023 года FEI разрешила российским и белорусским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе.