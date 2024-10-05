ВАДА поставило вне закона еще один вид спорта. Борцы с допингом продолжают свои репрессии

Федерация баскской пелоты — вида спорта, популярного в Южной Европе и Латинской Америке — объявлена не соответствующей Всемирному антидопинговому кодексу.

Всемирное антидопинговое агентство запретило соревнования по популярной в некоторых западных странах игре баскская пелота из-за проблем с международной федерацией по этому виду спорта. Санкции, скорее всего, затронут Панамериканские игры, в программу которых бывшая олимпийская дисциплина входит с 1995 года. Это уже второй вид спорта, получивший бан за невыполнение ультиматумов борцов за чистый спорт. Ранее пострадал бодибилдинг, который, впрочем, разборки с ВАДА и олимпийским движением обратил себе на пользу — в частности, разрешив выступление российских спортсменов под собственным флагом.

Тяжелые времена

Баскская пелота — древняя игра, наминающая сквош. В ней соперники обмениваются ударами мячом, отправляя его в стену. Существует более 12 вариантов вида спорта, в том числе тех, где играют не аналогами ракеток (сестами), а перчатками и даже голыми руками. Мячи тоже используются самые разные. Фанаты пелоты утверждают, что это самый быстрый вид спорта на Земле. В 1979 году во время матча в США был установлен рекорд — мяч набрал скорость 302 км/ч. Для сравнения, в большом теннисе этот рекордный показатель составляет лишь 263,4 км/ч. Поэтому профессиональные игроки в пелоту (есть и такие) часто проводят матчи в шлемах и другой защитной экипировке.

На Олимпийских играх этот вид спорта был представлен лишь один раз — в далеком 1900 году. Также он трижды был включен в показательную программу Игр — в 1924-м в Париже, в 1968-м в Мехико и в 1992-м в Барселоне. Причем в последнем случае была представлена также женская разновидность игры. Но в конце концов баскская пелота нашла пристанище на Панамериканских играх. Правда в 1999, 2007 и 2015 годах организаторы игнорировали этот вид спорта из-за его недостаточной популярности в Бразилии и Канаде. На Играх-2023 были представлены четыре дисциплины, а медали завоевали представители семи разных стран.

И вот теперь Панамериканский олимпийский совет должен исключить из программы пелоту из-за санкций, объявленных по линии ВАДА. Поскольку громких допинговых скандалов в этой игре не возникало, речь может идти о недостаточном тестировании и бюрократических нарушениях. Первые уведомления о несоответствии Всемирному кодексу ВАДА руководство международной федерации получило в 2023 году, однако не отреагировало на них должным образом. Как итог — большие неприятности по линии олимпийского движения, которые могут спровоцировать серьезный кризис. Ведь ранее под угрозой отмены оказался чемпионат мира по пелоте, который должен пройти в 2026 году в Сан-Луисе (Аргентина).

Фото Global Look Press

Можно ли прожить без ВАДА?

Считается, что баскская пелота, зародившаяся в древние времена, — одна из скреп испаноязычной культуры. Он ней восторженно отзывался писатель Эрнест Хемингуэй (игравший в ее американский вариант jai alai, в свое время очень популярный во Флориде). Аргентинский Сан-Луис получил право на проведение следующего чемпионата мира в 2022 году, но после смены губернатора город внезапно отказался от своих планов. С учетом того, что финансирование международной федерации по линии МОК после бана от ВАДА тоже будет приостановлено, с проведением ЧМ могут возникнуть большие проблемы.

Впрочем, опыт федерации бодибилдинга, у которой также возникли проблемы с ВАДА, показывает: ничего смертельного в конфликте с борцами за чистый спорт нет. Бодибилдинг — неолимпийская дисциплина и не стремится в программу Игр. Так что уменьшение давления допинг-контроля (который приходится проводить только в аккредитованных лабораториях, что значительно увеличивает затраты) для организаторов соревнований — только в плюс. В бодибилдинге и раньше были лиги без допинг-контроля, а сейчас все стало еще проще. Международная федерация даже сумела вернуть на соревнования россиян под собственным флагом, не спровоцировав при этом истерики в МОК.

Напомню, что рекорд по сроку отстранения по линии ВАДА в данный момент принадлежит Российскому антидопинговому агентству. Наша дисквалификация длится уже почти девять лет, и предпосылок для ее завершения не видно. После выполнения требований всемирного агентства Россия неизменно получает новые обвинения, что заставляет подозревать, что претензии к нашей стране являются политическими. При этом наша страна регулярно платила взносы в бюджет ВАДА. Правда, в последнее время из-за сложностей с банковскими переводами, с российскими деньгами (а это около миллиона долларов в год) у агентства возникли сложности. До сих пор не получены перечисления за 2023-й, и перспективы прихода денег в 2024-м — туманные.