ВАДА снова наехало на Россию. О чем говорит история с отзывом лицензии у Московской лаборатории?

Всемирное антидопинговое агентства развлекается, объявляя о наказаниях, которые давно не новость, и напоминая о нарушениях десятилетней давности

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) взбудоражило новостную повестку субботы пресс-релизом об отзыве у Московской антидопинговой лаборатории аккредитации для проведения тестов на паспорт крови. Звучит довольно грозно и неприятно, со ссылкой на несоответствие Международному стандарту лабораторий и его этическому кодексу, а также на решения исполкома ВАДА и дисциплинарного комитета агентства. Если, конечно, не знать, что речь опять о нарушениях за период с 2011 по 2015 годы, за которые наш спорт наказывают уже более пяти лет. Всю эту пятилетку Московская лаборатория по факту не является антидопинговой, то есть работ по тестированию проб спортсменов практически не проводит.

Дело Родченкова живет

С 2016 года все пробы, которые берут на территории России, везут за границу, где их проверяют иностранные лаборатории, имеющие лицензию ВАДА. Это дорого и непросто организационно (поскольку все анализы должны преодолевать таможенные и транспортные барьеры, находясь в специальных хранилищах), а еще очень обидно. Ведь накануне домашней Олимпиады в Сочи на оборудование для лаборатории были потрачены огромные государственные деньги — на тот момент она была одной из лучших в мире по уровню оснащения. Но бегство в США главы учреждения Григория Родченкова фактически поставило крест на деятельности учреждения. Оно лишилось лицензии ВАДА и стало местом проведения следственных действий наших правоохранительных органов.

А еще лаборатория по требованию ВАДА перестала быть структурой Минспорта и перебралась под крыло Московского университета. Правда, шансов на возобновление профильной работы это не увеличило (несвязанная со спортом деятельность продолжалась, а спортивные анализы только хранились, но не тестировались). Вокруг российского спорта продолжал полыхать скандал, огня которому добавляли рассказы об электронной базе данных, где фиксировалась работа лаборатории при ее предыдущем руководстве. Формально у нашей страны не было никаких обязательств вести эту самую базу, и она являлась исключительной собственностью России. Однако ВАДА объявило данную коллекцию файлов уликами в деле о русском допинге, и потребовала ее передачи для расследования всех злоупотреблений.

Выкарабкиваться придется еще много лет

Долгое время казалось, что база навсегда арестована Следственным комитетом России, но в конце концов ее было решено передать западным партнерам — в обмен на восстановление РУСАДА. Однако, согласившись на этот шаг, наша страна шагнула в умело заготовленный капкан. Практически сразу ВАДА объявило, что накануне передачи базы в нее якобы были внесены сотни злонамеренных исправлений. Скопированная в Москве база существенно отличалась от той, которую ранее украли для ВАДА соратники Родченкова. А доказать идентичность именно наших файлов было невозможно. И скандал зашел на новый виток, обернувшийся лишением российских сборных флага на два года.

Одновременно было вынесено и решение о временном лишении Московской лаборатории последних прав по тестированию, которые у нее еще оставались — анализов для паспорта крови, биоматериал для которых нельзя замораживать и оттого очень сложно перевозить Изначально было решено, что для удешевления процесса тесты все-таки будут проводиться в Москве (тем более что их объемы не слишком велики — пробы крови обычно составляют не более 10 процентов от всех анализов, остальные объемы — это моча). Но с начала 2020 года и для паспорта крови биоматериалы отсылаются за границу. Еще раз — этой ситуации уже более 20 месяцев, и теперь Исполком ВАДА только совершил чисто бюрократический трюк, превратив временное решение в постоянное.

В общем — сейчас не случилось не только ничего трагического, но и вообще нечего нового. Неизвестных ранее нарушений не выявлено. А шанс на то, что ВАДА вдруг воспылает доверием и вернет нам хоть какие-то лицензии — был и остается минимальным. Да, нынешняя ситуация создает дополнительные сложности при проведении в России больших международных стартов — приходится тратить большие деньги на перевозку проб и оплату их тестирования за границей (в том числе в Белоруссии и в Казахстане). Но эта ситуация существует много лет. В таком режиме мы провели чемпионат мира по футболу, зимнюю Универсиаду и еще множество других турниров. Так что субботний пресс-релиз ВАДА — не более чем повод еще раз вспомнить о печальном состоянии наших отношений и о кризисе, выкарабкиваться из которого придется еще много лет.