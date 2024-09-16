В России обсуждают уголовную ответственность для спортсменов за допинг. А как обстоят дела в других странах?

Прецедентов, когда атлета отправляют в тюрьму, пока не было.

Едва ли кто будет спорить о вреде запрещенных веществ, только вот борьба с ними доходит порой до абсурда. Кому лучше от избыточных наказаний за случайно попавшие в организм микродозы или от пересмотра результатов спустя десятилетие? При этом спортсмены несут ответственность не только в рамках своей профессиональной деятельности. Во многих странах мира криминализовали допинг, и теоретически за нарушение антидопинговых правил теперь может следовать и уголовное наказание. Упоминается допинг и в российской правовой системе. Только вот стоит ли государству всерьез вмешиваться в эту историю?

В УК России статья о борьбе с допингом действует еще с 2016 года

Всемирное антидопинговое агентство уже несколько лет шантажирует разные страны (в том числе и Россию) требованиями по ужесточению законодательства о противодействии допингу. Напрямую об уголовной ответственности за употребление допинга спортсменами организация не говорит, но явно склоняет правительства к этой практике. Только вот в РУСАДА против подобного подхода к решению проблемы. «У нас сейчас для спортсменов есть только административная ответственность за нарушения антидопинговых правил, в отличие от той же Италии, где нарушителей может ждать уголовное преследование, — заявила в беседе с ТАСС генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова. — Я считаю, что в России пока не должно идти речи об уголовной ответственности спортсменов за использование запрещенных субстанций».

При этом в РУСАДА готовят предложения по внесению изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Согласно статье 6.18, наказание предусматривается в случае доказанного умысла спортсмена в употреблении допинга. От этой формулировки Логинова предлагает отказаться, так как правонарушением должен считаться сам факт употребления запрещенных веществ вне зависимости от того, был он сознательным или нет. Однако и в Уголовном кодексе РФ допинг все-таки упоминается. В ноябре 2016 года был подписан закон об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга. Еще в 2007 году вышел новый закон о спорте, в котором впервые в российской юридической практике появились положения о борьбе с допингом. Однако в УК отдельная статья появилась действительно восемь лет назад. Только касается она не спортсменов, а тренеров и спортивных функционеров.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Кто сел в тюрьму за допинг

Долгое время статья 230.1 «Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте» оставалась в России спящей нормой. Впервые ее применили в 2020 году, когда тренер по пауэрлифтингу из Северодвинска получил два с половиной года лишения свободы. За решетку провинившегося отправлять не стали — наказание отменили из-за истечения срока давности преступления. А вот спустя год уже реальные два года и шесть месяцев колонии выдали фитнес-инструктору из Копейска. Единственное, помимо допинга в копейском деле фигурировала также статья за незаконный оборот наркотических веществ. Административный приговор по допингу еще в 2014-м был выдан врачу велокоманды «Русвело» районным судом Самары. Медицинский сотрудник выписал спортсменам противоастматический препарат фенотерол, запрещенный кодексом ВАДА. Суд признал врача виновным в административном правонарушении и назначил годовое отстранение от профессиональной деятельности в спорте.

Дело врача «Русвело» подняло важную тему — двойной юрисдикции для дел, связанных со спортом. Интеграция спортивных законов в гражданский уголовный кодекс подразумевает двойное наказание для провинившихся. Нарушивший антидопинговые правила атлет получает сначала отстранение в спорте, а потом за то же самое — срок в суде общей юрисдикции. Это не очень-то вяжется с понятием правосудия как таковым. Поэтому, несмотря на многочисленные попытки государства подмять под себя допинговую тему, мы пока не видим ни одного реально работающего примера. К примеру, во Франции и Бельгии первые законы о борьбе с допингом приняли еще в 1965 году. Они подразумевали тюремное заключение и крупный штраф за использование допинга. Только вот спустя полвека мы не видим ни одного примера лишения свободы атлетов за подобные правонарушения. Причем не только в этих странах — нигде в мире.

Фото Global Look Press

Вместо уголовного наказания нужна практика общественного порицания

Вопреки стереотипам даже в Италии, где еще в 2000-м допинг приравняли к мошенничеству до уголовного срока не смогли довести ни одно дело. Любые попытки посадить спортсменов в состязательном суде разбиваются аргументами адвокатов об отсутствии преступного умысла. Снисходительно к нарушившим антидопинговый кодекс относятся и судьи, не говоря уже о присяжных — простым людям объяснить необходимость изолировать от общества принявших запрещенную таблетку атлетов весьма затруднительно. Так что теоретически на Аппенинах и правда можно сесть в тюрьму на три года за доказанный факт употребления допинга. Только вот подобных прецедентов итальянское правосудие пока не знает. Другое дело — борьба с распространителями допинга. К ним Фемида куда более сурова. Даже введенный в 2020 году в США Акт Родченкова, против которого выступает теперь даже сама ВАДА, на деле оказался чемоданом без ручки.

Согласно принятой Конгрессом США норме, американское правительство теперь имеет право расследовать факты употребления допинга даже вне своей юрисдикции. Закон сделали экстерриториальным, что и вызывает беспокойство как ВАДА, так и других крупнейших международных спортивных ассоциаций. Только вот картинка, где спецназ ФБР врывается в офис ФИФА или World Athletics чтобы похитить замешанных в покровительстве допингу спортивных чиновников так и остается фантазией. Спортсменов напрямую он и вовсе не касается, так как направлен в первую очередь против дилеров допинга, которые являются организаторам крупных схем сбыта запрещенных препаратов. Если в России примут решение без всяких сносок выдавать тюремную робу условному пловцу за клостебол, это станет невероятным прецендентом. Однако подобная мера смотрится все-таки избыточной.

Гораздо важнее отношение к допингистам в обществе. Привлечение проштрафившихся атлетов к государственной службе (особенно на высоких постах), допуск их к работе в спорте, несмотря на прямые запреты, представление их в глазах широких масс как жертв злого умысла недоброжелателей, а не нарушивших установленных для всех правил — не в этом ли корень проблемы, из-за которого борьба с допингом в нашей стране никак не приведет к системным успехам. Для людей, как в системе, так и вне ее, важно не быть пойманным. Сам факт применения запрещенных веществ с этической точки зрения, увы, словно никого и не смущает.