У американских атлетов — 20 дисквалификаций за три года. Допинг в Штатах побежден окончательно?

Олимпийский чемпион Гил Робертс пять лет назад пострадал из-за любви, а теперь — из-за «отравленных БАДов».

Американское антидопинговое агентство (USADA) объявило о дисквалификации чемпиона Олимпиады-2016 в легкоатлетической эстафете 4х400 метров Гила Робертса. 33-летний спортсмен в мае этого года сдал положительный внесоревновательный тест на запрещенные андарин и остарин. Причем это уже второй допинговый инцидент с данным спортсменом за последние пять лет. По-хорошему, сейчас все должно было закончиться пожизненным отстранением. Однако наказание составило всего 16 месяцев. Чем же объясняется такой мягкий приговор?

Повод усомниться в искренности

Остарин в последнее время действительно часто попадается в спортивном питании. Причем этот допинг не указан на упаковке — то есть препарат «загрязнен», и прямой вины спортсмена в случившемся вроде бы нет. Конечно, если не брать во внимание то, что антидопинговые организации многократно предупреждали об опасности БАДов, и в конечном итоге ответственность за присутствие запрещенки в своем организме несет каждый атлет лично. Сейчас Гил предъявил «зараженные таблетки» и, по идее, мог бы вообще избежать наказания, если бы не странная история пятилетней давности.

В 2017 году Робертс попал во все рейтинги диких антидопинговых объяснений, поведав историю попадания в свой организм запрещенного пробенецида. По словам спортсмена, его девушка путешествовала по Индии и там сильно простудилась. Нормальных врачей поблизости не было, и местный колдун дал путешественнице народное зелье от простуды (как выяснилось потом, это было производное от препарата Moxylong). Больной полегчало, и она продолжила пить колдовское лекарство и после своего возвращения в США.

И вот однажды девушка приняла препарат, после чего начала страстно целоваться с Гилом, и крошки лекарства якобы попали с ее губ в организм спортсмена. Что впоследствии и привело к положительному тесту на допинг. Самое удивительное, что в USADA этому объяснению поверили, и Робертс избежал наказания. Ну а теперь прекрасная история с поцелуями спасла его от пожизненного. Могут ли все эти оправдания оказаться правдой? Наверняка — ведь жизнь разнообразна и непредсказуема. Однако когда один и тот же спортсмен дважды попадает в странные истории с допингом — это как минимум повод усомниться в его искренности.

Гил Робертс. Фото Global Look Press

Оплот «чистого спорта»?

Также обращают на себя внимание участившиеся за последние годы допинговые случаи с американскими легкоатлетами. В этом виде спорта и раньше у сборной США репутация была, мягко говоря, небезупречной. Чего стоят истории Мэрион Джонс и Джастина Гэтлина. Однако в последнее время «залетов» у заокеанских звезд как-то слишком много. Конечно, надо учитывать, что атлетов в Штатах вообще огромное количество — с учетом студенческого спорта только на топ-уровне выступает несколько тысяч человек. И на этом фоне два десятка инцидентов с запрещенкой за три последние года — вроде бы капля в море.

Но, с другой стороны, стоит посмотреть, кто и на чем попадается. И здесь перед нами предстает полный спектр нарушений и препаратов. Что говорит о том, что инциденты — это, скорее всего, не случайные ошибки (в стиле рассказов Гила Робертса), а только вершина айсберга. Например, до сих пор вызывает недоумение дисквалификация знаменитого тренера Альберто Салазара, который получил отстранение на четыре года — притом что не был пойман и дисквалифицирован ни один из его звездных учеников.

Долго судилась в CAS бегунья на длинные дистанции Шелби Хулихан. Прошлым летом эта спортсменка получила четыре года дисквалификации из-за положительного теста на стероид нандролон. Хулихан уверяла, что допинг попал ее организм вместе с «зараженной свининой» в мясном блюде буррито. Однако CAS не принял аргументы участницы Олимпиады-2016. Большое количество инцидентов связано с пропуском допинг-тестов. Самый яркий пример здесь — звездный спринтер Кристиан Коулман. Также хватает историй с марихуаной — в прошлом году она стоила олимпийской награды бегунье Шакарри Ричардсон.

Конечно, все это жизнь и подобное может случиться в любом другом месте Земного шара. Однако в случае с США мы имеем дело со страной, которая учит всех чистому спорту. И главный вопрос в том — есть у нее для этого моральное право.

Американские легкоатлеты, наказанные за допинг за три года

— Кристиан Коулман (флажки) — два года

— Джеффри Браун (трафик допинга) — четыре года

— Альберто Салазар (трафик допинга) — четыре года

— Тодд Дэвис (флажки) — четыре года

— Александра Гошенур (остарин) — шесть месяцев

— Коул Уолш (марихуана) — шесть месяцев

— Кевин Кастиль (стероиды) — четыре года

— Жасмин Блокер (спиронолактон) — предупреждение

— Оби Игбокве (тестостерон) — 30 месяцев

— Цах Гем (масло герани) — два года

— Шелби Хулихан (стероиды) — четыре года

— Камари Монтгомери (марихуана) — один месяц

— Шакарри Ричардсон (марихуана) — один месяц

— Ана Иризарри (мельдоний) — три года

— Бриана Макнил (флажки и обман) — пять лет

— Эрик Кинард (флажки) — шесть месяцев

— Гарретт Скантлинг (стероиды) — четыре года

— Хассан Мид (остарин) — три года

— Линдси Шерф (анаболики) — четыре года

— Рэндольф Росс (флажки) — решение не обнародовано

— Гил Робертс (остарин) — 16 месяцев