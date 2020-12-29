«Мужик, который принимал допинг, помочился на сено, а лошадь его съела». Топ-10 допинговых скандалов года

Некоторые истории — просто отпад.

Несмотря на то что соревнований в 2020 году из пандемии было сильно меньше, чем планировалось, допинг-скандалы никуда не делись. Вашему вниманию — десятка самых сочных за последние 12 месяцев. Среди них есть и спорные, и смешные, и вызывающие дикое недоумение.

Китаец разбил пробирку молотком, но его могут оправдать

Невероятные события происходят вокруг главного негодяя мирового плавания Сунь Яна. Китайца давно подозревают в нечистой игре. На Олимпиаде в Рио один из его соперников саркастически предположил, что китаец «писает фиолетовой мочой». На ЧМ-2019 некоторые соперники отказывались жать руку на пьедестале суперчемпиону из Поднебесной. Потом он и вовсе, казалось, крепко влип. Сунь Ян молотком расколошматил свою допинг-пробу и объяснил это подозрениями в отношении допинг-офицера — якобы посчитал, что тот был не тем, за кого себя выдавал. В результате от CAS ему прилетели ожидаемые восемь лет дисквала.

Однако буквально пару дней назад стало известно, что 11-кратный чемпион мира может снова выйти сухим из воды. Адвокаты Яна обратились в швейцарский трибунал, откопав интересную деталь: Франко Фраттини, который был во главе арбитров CAS, в своем Twitter когда-то позволял расистские шуточки по отношению к китайцам. Как можно раздуть историю с расизмом в наше время — сами знаете. В итоге было решено, что Фраттини ненавидит китайцев, и дело Сунь Яна отправили на пересмотр.

Запрещенку нашли у лошади, но она просто поела отравленного мочой сена

Эта прекрасная история произошла с наездницей из Швейцарии Надей Петер-Штайнер. Она началась еще три года назад, но именно этим летом она получила неожиданное продолжение.

Спортсменка отбывала наказание вместе со своей кобылой — у той нашли запрещенный трамадол. Однако швейцарка сумела убедить CAS, что произошедшее — просто несчастная череда совпадений. По версии Петер-Штайнер, ее лошадь просто поела сена, на которое незадолго до этого помочился водитель фургона, употреблявший выписанное врачом обезболивающее.

Да-да, так было можно.

Невероятная история из Швейцарии — допинг, сено, королевская гвардия

Ходок, Саранск, ЭПО

Очень короткая история, которая не требует разъяснений. Максим Краснов пойман на жестком допинге. Он — ходок. По итогам чемпионата России, на котором он занял только четвертое место, в пробе спортсмена нашли ЭПО. Тренируется в Саранске. Непрошибаемый!

Чемпион мира из США игнорирует допинг-тесты

Кристиан Коулмэн — фантастический кадр. На ЧМ-2019 он попал только из-за блестящей работы адвокатов. Несмотря на три пропущенных допинг-теста американца, они нашли лазейки в правилах. И Коулман не просто принял участие на ЧМ, но и выиграл престижнейшую стометровку.

Однако не прошло и трех месяцев, как он получил новый флажок. И теперь уже ему вряд ли удастся отвертеться. Поход в магазин за рождественскими подарками вместо прохождения допинг-контроля вряд ли посчитают веским поводом для отмены дисквалификации. Хотя кто знает? Решения нет до сих пор.

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Фигуристка Сотскова и рекордные десять лет отстранения

Всего пару лет назад Мария вместе с Медведевой и Загитовой представляла Россию на Олимпиаде, но в этом году она стала одной из главных антигероинь отечественного спорта. Три пропущенных допинг-теста вкупе с положительной допинг-пробой на запрещенный фуросемид и поддельной справкой привели к одной из самых продолжительных дисквалификаций в истории — Сотскову отстранили сразу на десять лет.

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Допинг через полотенце

В феврале CAS отменил дисквалификацию бразильского пловца Габриэля Да Силва Сантоса. Он объяснил, что запрещенный клостебол попал в его организм случайно: спортсмен просто вытерся после душа использованным полотенцем другого члена семьи, который употреблял этот препарат по рецепту врача. В итоге ему не просто сильно сократили дисквалификацию, а вообще отменили ее. Красота.

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Приветы из прошлого нашим биатлонистам

По ходу чемпионата мира — 2020 по биатлону российскую команду прессовали не только унизительными обысками прямо накануне гонок, но и старыми историями. В частности, объявили дисквалы задним числом Евгению Устюгову (в результате чего Россия теряет золото за эстафетную победу в Сочи-2014) и Светлане Слепцовой. Правда, пока это еще не финальное решение — наши спортсмены пытаются оспорить наказание.

Примерно в таком же положении Ольга Зайцева — ее обвиняют в махинациях по ходу Игр в Сочи, и у нашей команды уже условно забрали серебро за женскую эстафету, но точка в истории пока еще не поставлена. Впереди швейцарский суд. Тот самый, который заступился за Сунь Яна.

Допинг через секс

Лоуренс Венсан-Лапуант — 11-кратная чемпионка мира в гребле на каноэ. И она еще круче пловца Сантоса. Внесоревновательная проба канадки дала позитив на лигандрол. Ее объяснения по случившемуся получились очень романтичными — Лоуренс сообщила, что запрещенный препарат попал в ее организм в результате «обильного обмена биологическими жидкостями с бывшим бойфрендом». Разумеется, оправдана.

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Борец-великан

Со знаменитым супертяжем Билялом Маховым в уходящем году было сразу несколько громких допинг-новостей. В феврале стало известно, что в организме борца обнаружен гормон роста. Откуда — так никто и не понял. Одна из версий — через супругу, которая по медицинским показаниям здоровья принимает этот гормон.

А в июне стало известно, что Билялу достается золотая медаль Олимпиады-2012. Тогда, в Лондоне, Махов стал третьим. Но позже дисквалифицировали и серебряного призера Давита Модзманашвили, и выигравшего Артура Таймазова. В результате победа перешла Билялу и Комейлу Госеми из Ирана. Вот такой вот разный год.

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80-летняя бабуля из США

Барбара Жикель в 79 лет установила феноменальный мировой рекорд для своей возрастной категории — 500 м с места на велосипеде она промчала с такой скоростью, что нам с вами и не снилось. Однако последующий допинг-контроль выявил метилтестостерон.

Она и не отрицала. Напротив — призналась в употреблении препарата с 2005 года. Сказала, что это необходимо для ее здоровья. И даже пыталась оформить ТИ. Но не получилось. Комиссия согласилась с тем, что столь мизерная концентрация, которая была обнаружена у Жикель, спортивного преимущества не дает, и вместо четырех лет дисквалификации дали ей только год.

80-летняя спортсменка из США установила мировой рекорд. И у нее нашли допинг!