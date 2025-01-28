На старые грабли: российского чемпиона мира по тайскому боксу дисквалифицировали за мельдоний, это уже второй бан за два месяца

Асадулу Имангазалиева лишили золотой медали.

Российского тайбоксера, чемпиона мира 2023 года в весе до 60 килограммов, Асадулу Имангазалиева дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсмен попался на употреблении мельдония. Решение обнародовали на сайте Международной федерации ассоциаций тайского бокса.

Имангазалиева лишили титула чемпиона мира

Мельдоний нашли в пробе, взятой во время победного для россиянина чемпионата мира. 12 мая 2023 года он завоевал золото на турнире в Таиланде, в финале оказавшись сильнее тайца Фонгсатона Руеангноя. На турнире Имангазалиев выступал в нейтральном статусе в весовой категории до 60 килограммов.

«От себя лично и от всех жителей района поздравляю нашего земляка с яркой и достойной победой! Молодец! Огромная благодарность родителям за воспитание такого сына-чемпиона. Желаю ему больших успехов в спорте, пусть он и дальше прославляет наш район во всем мире. И пусть всегда сил прибавляет поддержка близких», — поздравлял Асадулу с победой глава Шамильского района Республики Дагестан Магомед Гасанов.

За проваленный допинг-тест спортсмена дисквалифицировали на четыре года — отстранение продлится с 19 июня 2023-го по 18 июня 2027 года. Все результаты Имангазалиева с 12 мая 2023-го аннулированы.

Для спортсмена это серьезное наказание, которое существенно скажется на карьере. В 2024 году россиянин попал в один из ведущих мировых промоушенов по тайскому боксу ONE Championship. С июля Асадула провел в организации три боя и во всех победил нокаутом в первом раунде — за каждый поединок он забрал бонус 10 тысяч долларов за выступление вечера. ONE пока никак не отреагировал на бан бойца.

Фото muaythai.sport

В декабре дисквалифицировали другого тайбоксера из России

Для российского тайского бокса дисквалификация Имангазалиева — уже вторая за короткое время. В декабре на четыре года дисквалифицировали 30-летнего Кямри Набати — и тоже за мельдоний. Вместе с ним в пробе двукратного призера чемпионатов мира обнаружили следы стероидов. Дисквалификация спортсмена истечет только 5 ноября 2028 года. Причем в 2016-м его уже отстраняли на шесть лет за применение запрещенного кленбутерола и подделку документов.

Надо отметить, что случаев обнаружения мельдония в организме спортсменов из года в год не становится меньше. В 2024-м из-за него опять произошло несколько громких отстранений. В декабре стало известно об обнаружении запрещенного вещества в пробе футболиста «Челси» Михаила Мудрика — окончательного решения о дисквалификации еще нет, так как не вскрыта вторая проба.

В том же месяце на два года забанили российского теннисиста Даниила Савельева — тоже из-за мельдония. Пять лет вне спорта за употребление этого же вещества получила и 17-летняя фигуристка академии «Ангелы Плющенко» Варвара Горобченко.

Мельдоний — вещество, польза которого неочевидна. Многие врачи выписывают его для профилактики болезней сердца, а по уровню воздействия на организм он не сильно отличается от витаминов. Однако с 2016-го, в большей степени по политическим причинам, мельдоний попал в список запрещенных, после чего положительные допинг-пробы на него сдали десятки российских атлетов. При этом доказано: вещество может попасть в организм спортсмена случайно — через мясо или коровье молоко. Поскольку препаратами с мельдонием часто кормят коров.