ВАДА ответило Вяльбе по поводу астмы у норвежцев. Но любопытнее было бы послушать Йохауг и Клебо

Тема запрещенного сальбутамола в спорте не затихает, но ВАДА на стороне махинаторов.

После чемпионата мира-2021 президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и старший тренер Юрий Бородавко, в группе которого занимается Александр Большунов, выступили в СМИ с атаками на норвежскую сборную. В Оберстдорфе викинги из 12 видов программы выиграли девять, параллельно завоевав столько же серебряных и бронзовых наград. Вяльбе и Бородавко не стали ходить вокруг да около, а связали такое доминирование норвежской сборной с тем, что многие спортсмены этой команды используют терапевтические исключения (ТИ). Говоря простым языком, легально применяют препараты, которые для атлетов всего мира запрещены, под предлогом лечения от болезней. Практически во всех случаях — от астмы.

Что написало ВАДА

Заявление россиян вызвало бурю обсуждений в Норвегии. Но теперь с позицией по этой теме выступило даже Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

«Спортсмены, которые в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей подвергаются нагрузкам, требующим от них высокого уровня выносливости, нередко страдают от астмы по причине большой интенсивности вентиляции легких, — приводит заявление ВАДА «Чемпионат». — В дополнение это может усугубляться такими факторами, как воздействие холодного воздуха или хлора. Наши данные по тестированию, включая данные о лекарствах от астмы, можно найти в следующем отчете.

Прием ингаляционных лекарств от астмы, таких как сальбутамол, в терапевтических дозах не запрещен. Однако воспрещается принимать это вещество пероральным путем. Отметим также, что, когда ингаляция осуществляется с помощью небулайзера (устройство для проведения ингаляции. — Прим. «СЭ»), спортсмены часто превышают допустимый порог введения вещества.

В случае неотложной медицинской помощи врачи могут прописать любое вещество, указанное в Списке запрещенных веществ и методов их приема ВАДА. Однако в этом случае необходимо соблюдать условие, согласно которому дело отдельного спортсмена должно соответствовать критериям предоставления исключения на терапевтическое использование лекарственных средств для указанного вещества или метода".

Ответ, как обычно, нейтральный. Для тех, кто давно в теме, никакой новой информации в заявлении ВАДА не содержится. Просто объяснение механизма разрешения на сальбутамол. Гораздо полезнее и понятнее было бы, если бы ВАДА или норвежская федерация опубликовали реальное количество астматиков в сборной и количество спортсменов, использующих ТИ. Это могло бы сильно прояснить ситуацию, которая муссируется еще с 1990-х, а особенно активно — с нулевых, когда тему регулярно начала поднимать польская лыжница Юстина Ковальчик.

В идеале было бы хорошо узнать, кто конкретно и какими запрещенными для всего остального мира препаратами пользуется. Вот Тереза Йохауг — у нее есть ТИ? Этот вопрос интересует весь спортивный мир. Как и Йоханнес Клебо, резко прибавивший в дистанционных гонках. Некоторые связывают этот прогресс с раком его дедушки и зеленым светом Клебо на определенную фармокологию из-за риска наследственных заболеваний. Так ли это? Непонятно. Возможно, нет. Но слухи ходят постоянно. И вряд ли перестанут до тех пор, пока не прозвучит однозначный ответ.

Всем было бы только лучше, если бы спортсмены сами развеяли сомнения. Пока же из звезд норвежской сборной так делал только легендарный биатлонист Оле-Эйнар Бьорндален. Он неоднократно говорил о том, что у него нет и никогда не было астмы и никаких ТИ он не использовал. Остальные по разным причинам предпочитают вообще не поднимать эту тему.

История противоастматических препаратов в спорте

Считается, что первым противоастматические препараты в большом спорте в 1980-х начал применять врач сборной Норвегии по лыжным гонкам Кьелл Эйстейн Рекке. На Олимпиаде-1992 был большой скандал, после того как выяснилось, что все три норвежца, поднявшиеся на пьедестал в забеге на 30 км, перед гонкой использовали сальбутамол. Однако Рекке тогда заявил, что Терье Лангли является астматиком, Бьорн Дэли — аллергиком, а Вегарнд Ульванг перед стартом подхватил респираторную инфекцию. Через 20 лет после этой истории бывшая лыжница сборной Норвегии Сири Халле призналась, что Рекке предлагал ей лекарства от астмы без всяких медицинских показаний, но это было рассказано уже после того, как знаменитый доктор умер от старости.

Незадолго до его смерти — в 2002 году — норвежский телеканал TV2 выпустил фильм, в котором утверждалось, что на домашней Олимпиаде-1994 Рекке использовал не только разрешенный сальбутамол, но и более серьезные запрещенные вещества. Однако доказать свою правоту в суде авторам фильма не удалось — они заработали клеймо «предателей» и выплатили врачу денежную компенсацию за клевету. При этом норвежские лыжники продолжали жаловаться на астму и использовать ингаляторы для ее лечения. Самой знаменитой астматичкой была восьмикратная чемпионка мира Марит Бьорген. Ее соперница Юстина Ковальчик из Польши постоянно обвиняла норвежку в использовании сальбутамола не для лечения, а с целью повышения спортивных результатов.

На Олимпиаде-2002 более 15 процентов медалей были выиграны астматиками (притом что сальбутамол применяли только 5 процентов спортсменов). После этого ВАДА запретило использовать противоастматические препараты без терапевтического разрешения. Но запросов на эти лекарства было так много, что через десять лет сальбутамол в небольших дозах было позволено применять просто по назначению врача. Даже после этого норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю умудрился угодить в скандал с сальбутамолом. В 2014 году он значительно превысил разрешенную дозу, за что вскоре получил символическую дисквалификацию на два месяца на время летнего отпуска.

Но из-за истории Бьорген и Сундбю уже всех норвежских лыжников и биатлонистов начали подозревать в использовании сальбутамола в качестве разрешенного допинга. Споры о том, помогает ли этот препарат улучшать результаты или нет, ведутся до сих пор. Есть мнение, что это лекарство не только снимает отек бронхов и легких, но и дает «адреналиновый эффект». Недаром с 1992 года более половины медалей в сборной Норвегии по лыжным гонкам выиграны спортсменами-астматиками. С другой стороны, подтверждено, что многие лыжники и биатлонисты, и не только из Норвегии, действительно имеют хронические проблемы с дыханием из-за многочасовой работы на морозном воздухе.

Впрочем, от астматических проявлений страдали звезды и в летних видах спорта. Например, ингаляторы во время своих выступлений использовали легкоатлетка Джекки Джойнер-Керси, теннисистка Жюстин Энен, пловец Мэттью Данн и футболист Пол Скоулз. В 2002-м на незадекларированном сальбутамоле был пойман бегун-спринтер Ким Коллинз, в 2007-м — велогонщик Аллесандро Петакки, в 2009-м — теннисист Филиппо Воландри. Все они либо избежали наказания, либо отделались минимальным отстранением. Хакеры Fancy Bears уверяли, что терапевтические исключения на средства от астмы имели пловец Райан Лохте и легкоатлет Алекс Швацер. А в 2017-м скандал по поводу использования сальбутамола полыхал вокруг велогонщика Криса Фрума — его дело тоже закончилось оправданием.