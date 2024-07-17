ВАДА может лишить американцев двух Олимпиад. Дело в «законе Родченкова»

Основатель ВАДА Дик Паунд хочет наказать США за угрозы привлечь к уголовной ответственности международных спортивных чиновников.

Ставки в противостоянии США и ВАДА повышаются. Это дал понять основатель Всемирного антидопингового агентства и первый президент ВАДА Дик Паунд. 82-летний канадский юрист, остающийся очень влиятельной персоной, заявил, что организация может признать Американское антидопинговое агентство (USADA) не соответствующим кодексу ВАДА из-за расследования в отношении китайских пловцов и лишить США права на проведение Олимпийских игр 2028 и 2034 годов. Всему виной попытки американцев применить так называемый закон Родченкова.

Правят с помощью страха и запугивания

Конфликт между ВАДА и USADA продолжается уже несколько месяцев и не думает затихать. Напомним, разгорелся он после обнародования благодаря американским спецслужбам информации об истории с оправданием ВАДА 23 китайских пловцов, несмотря на положительные тесты на триметазидин накануне Олимпиады-2020. USADA и примкнувшие к нему радикальные борцы за чистоту спорта настроены решительно. Причем подключились и американские политики, которые не прочь получить в этой ситуации дополнительные антикитайские висты.

Не охладили американцев и недавние выводы назначенного ВАДА независимого прокурора Эрика Коттье, который не нашел нарушений со стороны ВАДА в этом деле, в том числе предвзятости и фаворитизма в отношении Китая.

«Теперь, когда независимый прокурор подтвердил отсутствие каких-либо нарушений в рассмотрении дела со стороны ВАДА, агентство вместе с внешним юридическим консультантом решит, какие меры можно принять против тех, кто выдвигал ложные и потенциально дискредитирующие обвинения. Эти обвинения нанесли огромный ущерб репутации ВАДА, а также уверенности и доверию, которое спортсмены и другие заинтересованные стороны испытывают к агентству и глобальной антидопинговой системе», — отреагировал на выводы Коттье президент всемирного агентства Витольд Банька, отказавшийся прибыть на слушания в Конгресс США.

В ответ USADA выпустило очень жесткое заявление, где, в частности, говорилось следующее: «Фактически сегодняшнее ВАДА правит с помощью страха и запугивания, о чем совершенно ясно свидетельствуют их заявления. Пришло время для новой стратегии, учитывая, что авторитет ВАДА рушится на глазах у всего мира, а спортсмены заслуживают открытости, прозрачности и правды, а не дальнейшего ущемления и запугивания».

Дик Паунд. Фото Getty Images

Спортивные чиновники не хотят в тюрьму

В принципе, в России отношение к ВАДА вряд ли можно назвать позитивным. Но тут запугивает все же не ВАДА, а как раз наоборот. Мало того, расследование начало Министерство юстиции США, которое настроено использовать «закон Родченкова», принятый в 2020 году и названный именем печально известного российского ученого. По этому акту американские суды могут выносить уголовные приговоры за применение допинга по всему миру на мероприятиях, где участвуют американцы. Причем максимальное наказание — 10 лет лишения свободы. Таким образом, чиновникам ВАДА, а также представителям Wolrd Aquatics, вставшим на сторону всемирного агентства, в США может грозить уголовная ответственность. Кстати, исполнительный директор World Aquatics Брент Новицки уже получил повестку в американский суд.

В данной ситуации международные спортивные чиновники просто обязаны принять ответные меры, иначе будут выглядеть мальчиками для битья. О полной поддержке ВАДА уже заявили в МОК, а в Ассоциации олимпийских международных федераций по летним видам спорта (ASOIF) на прошлой неделе сообщили, что «экстерриториальное расследование США вызывает сомнения в личной безопасности спортсменов, спортивных чиновников и представителей международных спортивных организаций, а также в уверенности, с которой они могут приезжать в США для участия в международных спортивных соревнованиях». Дав понять, что американцев могут лишить права проведения этих самых международных стартов.

Теперь же Паунд конкретизировал угрозу, заявив, что США из-за применения «закона Родченкова» рискуют остаться без летних Игр 2028 года в Лос-Анджелесе и зимних Игр-2034 в Солт-Лейк-Сити. «Этот закон не соответствует антидопинговому кодексу. Полагаю, что один из шагов, которые предпримет ВАДА, передаст данный вопрос комитету по проверке соответствия. Когда этот вопрос будет рассмотрен, там объявят США не соответствующими требованиям. Это означает, что американцы не смогут проводить Олимпийские игры», — заявил Паунд агентству Reuters.

Спортсмены сборной США на ОЛимпиаде в Токио. Фото Global Look Press

Основатель признал, что отказаться от проведения Игр-2028 будет сложно, но для начала в МОК могут отложить официальное объявление Солт-Лейк-Сити столицей Игр-2034, как минимум до сессии в Пуэрто-Рико в ноябре этого года. Подав таким образом важный сигнал «американским партнерам», что пора притушить конфликт. Если же это никого в США не остановит, то вероятность запрета международных стартов в Америке будет отнюдь не нулевой. Ведь вряд ли спортивные чиновники и атлеты захотят ехать в страну, где их могут отправить в тюрьму.