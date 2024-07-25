МОК атакует американцев из-за борьбы с допингом. Какие санкции грозят США?

США обязаны признать главенство ВАДА в борьбе с допингом, иначе лишатся двух Олимпиад.

Олимпийские игры в Париже, по сути, уже стартовали, но конфликт между МОК и ВАДА с одной стороны и Антидопинговым агентством США (USADA) с другой и не думает утихать. Глава USADA Трэвис Тайгер на официальном сайте организации разразился очередной порцией уничижительных обвинений, сравнив ВАДА с «декоративной собачкой». В свою очередь в ВАДА собираются применить к американскому антидопинговому агентству санкции черед суд, а в МОК вновь пригрозили лишить США права проведения Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе и 2034 года в Солт-Лейк-Сити.

Требование абсолютного приоритета

История с оправданием ВАДА 23 китайских пловцов, несмотря на положительные тесты на триметазидин накануне Олимпиады-2020, вбила серьезный клин между Всемирным антидопинговым агентством и USADA. Стороны вот уже на протяжении нескольких месяцев обмениваются словесными и не только ударами, как боксеры-тяжеловесы, подключая все имеющиеся ресурсы. Так, американцы подключили Министерство юстиции США, которое начало расследование и может применить так называемый закон Родченкова, названный в честь Григория Родченкова. По этому акту суды США могут выносить уголовные приговоры (причем с наказанием до десяти лет лишения свободы) за применение допинга на мероприятиях по всему миру, где участвуют американцы. Получается, под раздачу в Америке могут попасть не только спортсмены, но и чиновники ВАДА.

Однако и всемирные борцы с допингом также не лыком шиты. Они подключили главные спортивные глобальные институты — МОК и CAS, которые выразили ВАДА полную поддержку. Сперва по поводу возможных санкций в отношении американского спорта жестко выступил основатель и первый президент ВАДА Дик Паунд, прозрачно намекнув на отъем у США предстоящих Олимпийских игр. А теперь об этом же заговорил глава CAS и вице-президент МОК Джон Коутс.

«С учетом проблемы, возникшей в истории с ВАДА, USADA, американскими властями и «актом Родченкова», считаю, что все органы обязаны полностью признавать абсолютный приоритет ВАДА в борьбе с допингом. МОК усилил терминологию в контракте хозяина Олимпиады для обеспечения целостности борьбы с допингом. МОК должен получить право разорвать контракт на право проведения Олимпиады в том случае, если приоритет ВАДА в борьбе с допингом не признается полностью или если не полностью уважается применение Всемирного антидопингового кодекса. Оргкомитет Солт-Лейк-Сити согласился с этими поправками и подписал их», — цитирует РИА «Новости» 74-летнего австралийца.

Томас Бах и Джон Коутс. Фото AFP

«Декоративная собачка» может и укусить

Президент Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс признал приоритет ВАДА и согласился с поправками в контракте, что, конечно же, является серьезным рычагом давления на американцев. Но глава USADA Тайгерт, похоже, и не думает останавливаться, продолжая шокировать жесткими высказываниями. «Конечно, мы полностью уважаем Всемирный антидопинговый кодекс, поэтому мы так шокированы решением руководства ВАДА отвернуться от правил в случае с 23 китайскими пловцами, сдавшими положительные допинг-тесты, и позволить Китаю скрыть их. Шокирует и то, что сам МОК опускается до угроз, пытаясь заставить замолчать тех, кто ищет ответы на вопросы, ставшие общеизвестными фактами. Сейчас как никогда очевидно, что ВАДА нарушило правила и нуждается в реформах, чтобы действительно стать глобальным сторожевым псом, в котором нуждаются чистые спортсмены. Сегодняшнее представление еще раз показало, что в нынешнем виде ВАДА — это просто декоративная собачка в спорте, и у чистых спортсменов мало шансов», — в частности, гласит его заявление на сайте USADA.

Тайгерт призвал ВАДА «приветствовать возможность ответить на вопросы, а не бегать и прятаться», а МОК — «быть лидером в защите чистого спорта». Но, похоже, его непримиримая позиция и возможное применение «закона Родченкова» действительно может дорого стоить спорту США. По крайней мере, ВАДА намерено впервые обратиться в Независимый суд по контролю за соблюдением требований для возможного лишения USADA статуса соответствия. Что может привести к тому, что у США Олимпийские игры все-таки отберут.

Трэвис Тайгарт. Фото Reuters

При этом не только Тайгерт, но и американские спортсмены сейчас делают достаточно провокационные заявления. «Я надеюсь, что в Париже нас ждут чистые соревнования. Но что действительно важно, так это то, тренировались ли они чисто. Надеюсь, так оно и было. И тестирование проводилось по всему миру», — приводит слова семикратной олимпийской чемпионки Кэти Ледеки Fox News. Впрочем, и в ВАДА настроены решительно. «USADA говорит, что «акт Родченкова» был применен, потому что ВАДА нельзя доверять как сильному, честному мировому наблюдателю. Такое видение говорит о том, что USADA пытается поставить себя выше остального мира, возможно, даже заменить ВАДА в качестве глобального регулятора антидопинговой системы», — заявил глава ВАДА Витольд Банька на сессии МОК, отметив, что было важно быстро ответить на политически мотивированные обвинения.