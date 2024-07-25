Допинг
Статьи
Новости
Главная
Допинг

Олимпиада

Сегодня, 12:30

МОК атакует американцев из-за борьбы с допингом. Какие санкции грозят США?

США могут лишить двух Олимпиад из-за борьбы с допингом
Отдел спорта «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Флаг США и олимпийские кольца
ВАДА может лишить США двух Олимпиад.
Фото Global Look Press
США обязаны признать главенство ВАДА в борьбе с допингом, иначе лишатся двух Олимпиад.

Олимпийские игры в Париже, по сути, уже стартовали, но конфликт между МОК и ВАДА с одной стороны и Антидопинговым агентством США (USADA) с другой и не думает утихать. Глава USADA Трэвис Тайгер на официальном сайте организации разразился очередной порцией уничижительных обвинений, сравнив ВАДА с «декоративной собачкой». В свою очередь в ВАДА собираются применить к американскому антидопинговому агентству санкции черед суд, а в МОК вновь пригрозили лишить США права проведения Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе и 2034 года в Солт-Лейк-Сити.

Требование абсолютного приоритета

История с оправданием ВАДА 23 китайских пловцов, несмотря на положительные тесты на триметазидин накануне Олимпиады-2020, вбила серьезный клин между Всемирным антидопинговым агентством и USADA. Стороны вот уже на протяжении нескольких месяцев обмениваются словесными и не только ударами, как боксеры-тяжеловесы, подключая все имеющиеся ресурсы. Так, американцы подключили Министерство юстиции США, которое начало расследование и может применить так называемый закон Родченкова, названный в честь Григория Родченкова. По этому акту суды США могут выносить уголовные приговоры (причем с наказанием до десяти лет лишения свободы) за применение допинга на мероприятиях по всему миру, где участвуют американцы. Получается, под раздачу в Америке могут попасть не только спортсмены, но и чиновники ВАДА.

ВАДА может лишить США двух Олимпиад. ВАДА может лишить американцев двух Олимпиад. Дело в «законе Родченкова»

Однако и всемирные борцы с допингом также не лыком шиты. Они подключили главные спортивные глобальные институты — МОК и CAS, которые выразили ВАДА полную поддержку. Сперва по поводу возможных санкций в отношении американского спорта жестко выступил основатель и первый президент ВАДА Дик Паунд, прозрачно намекнув на отъем у США предстоящих Олимпийских игр. А теперь об этом же заговорил глава CAS и вице-президент МОК Джон Коутс.

«С учетом проблемы, возникшей в истории с ВАДА, USADA, американскими властями и «актом Родченкова», считаю, что все органы обязаны полностью признавать абсолютный приоритет ВАДА в борьбе с допингом. МОК усилил терминологию в контракте хозяина Олимпиады для обеспечения целостности борьбы с допингом. МОК должен получить право разорвать контракт на право проведения Олимпиады в том случае, если приоритет ВАДА в борьбе с допингом не признается полностью или если не полностью уважается применение Всемирного антидопингового кодекса. Оргкомитет Солт-Лейк-Сити согласился с этими поправками и подписал их», — цитирует РИА «Новости» 74-летнего австралийца.

Томас Бах и Джон Коутс
Томас Бах и Джон Коутс.
Фото AFP

«Декоративная собачка» может и укусить

Президент Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс признал приоритет ВАДА и согласился с поправками в контракте, что, конечно же, является серьезным рычагом давления на американцев. Но глава USADA Тайгерт, похоже, и не думает останавливаться, продолжая шокировать жесткими высказываниями. «Конечно, мы полностью уважаем Всемирный антидопинговый кодекс, поэтому мы так шокированы решением руководства ВАДА отвернуться от правил в случае с 23 китайскими пловцами, сдавшими положительные допинг-тесты, и позволить Китаю скрыть их. Шокирует и то, что сам МОК опускается до угроз, пытаясь заставить замолчать тех, кто ищет ответы на вопросы, ставшие общеизвестными фактами. Сейчас как никогда очевидно, что ВАДА нарушило правила и нуждается в реформах, чтобы действительно стать глобальным сторожевым псом, в котором нуждаются чистые спортсмены. Сегодняшнее представление еще раз показало, что в нынешнем виде ВАДА — это просто декоративная собачка в спорте, и у чистых спортсменов мало шансов», — в частности, гласит его заявление на сайте USADA.

USADA призвало ВАДА провести независимое расследование по&nbsp;делу китайских пловцов. «Авторитет ВАДА рушится на глазах у всего мира». Американцы снова недовольны «китайским делом»

Тайгерт призвал ВАДА «приветствовать возможность ответить на вопросы, а не бегать и прятаться», а МОК — «быть лидером в защите чистого спорта». Но, похоже, его непримиримая позиция и возможное применение «закона Родченкова» действительно может дорого стоить спорту США. По крайней мере, ВАДА намерено впервые обратиться в Независимый суд по контролю за соблюдением требований для возможного лишения USADA статуса соответствия. Что может привести к тому, что у США Олимпийские игры все-таки отберут.

Генеральный директор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт
Трэвис Тайгарт.
Фото Reuters

При этом не только Тайгерт, но и американские спортсмены сейчас делают достаточно провокационные заявления. «Я надеюсь, что в Париже нас ждут чистые соревнования. Но что действительно важно, так это то, тренировались ли они чисто. Надеюсь, так оно и было. И тестирование проводилось по всему миру», — приводит слова семикратной олимпийской чемпионки Кэти Ледеки Fox News. Впрочем, и в ВАДА настроены решительно. «USADA говорит, что «акт Родченкова» был применен, потому что ВАДА нельзя доверять как сильному, честному мировому наблюдателю. Такое видение говорит о том, что USADA пытается поставить себя выше остального мира, возможно, даже заменить ВАДА в качестве глобального регулятора антидопинговой системы», — заявил глава ВАДА Витольд Банька на сессии МОК, отметив, что было важно быстро ответить на политически мотивированные обвинения.

Витольд Банька
ВАДА
МОК
12
17
Читайте также
Главу НОК Польши раскритиковали за объятия перед Олимпиадой с 17-летней спортсменкой
Работу спортивного директора «Спартака» Амарала назвали провальной
Губернатор Калужской области сообщил о крушении вертолета Ми-28
Защитник ЦСКА Илья Агапов: «Приход Николича воспринял позитивно, у меня будет шанс»
На Украине испугались «перезагрузки» отношений США и России при Трампе
В Грузии заявили о новом фронте конфликта с РФ в случае победы оппозиции на выборах
Популярное видео
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ВАДА может лишить американцев двух Олимпиад. Дело в «законе Родченкова»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости