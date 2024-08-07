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ВАДА против USADA: оказывается, минимум три американца с допинг-нарушениями соревновались в статусе тайных агентов

Минимум три спортсмена из США с допинг-нарушениями продолжали соревноваться без санкций
Гоша Чернов
Корреспондент
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ВАДА.
Фото Global Look Press
Но им за это уже ничего не будет.

Что случилось

Американское антидопинговое агентство (USADA) нарушило международный кодекс, разрешив нескольким атлетам, уличенным в нарушении правил, работать под прикрытием и продолжать соревноваться без санкций и судебного преследования в обмен на информацию о других спортсменах, не соблюдавших подобные нормы. Эту новость озвучило агентство Reuters со ссылкой на Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

Как уточняет источник, речь идет по меньшей мере о трех атлетах из США, которые в период с 2011 по 2014 год были пойманы на нарушении антидопингового кодекса: «ВАДА известно минимум о трех случаях, когда спортсменам, совершившим серьезные нарушения антидопинговых правил, позволялось продолжать соревноваться в течение многих лет, действуя в качестве агентов под прикрытием USADA, без уведомления ВАДА и без каких-либо положений, разрешающих такую практику в международном кодексе или собственных правилах USADA».

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Что это за спортсмены

ВАДА заявило, что все упомянутые лица уже завершили карьеру, но отказалось назвать их имена, сославшись на соображения безопасности в случае, если они столкнутся с ответными мерами. Как уточняет Reuters, само заявление опубликовано лишь после запроса агентства, которое увидело предположения о подобной практике от болельщиков в социальных сетях.

Как их накажут

Никак. Согласно кодексу Всемирного антидопингового агентства, срок давности для возбуждения дел по допинг-случаям составляет 10 лет. Как сообщило ВАДА, все упомянутые атлеты пойманы на допинг-нарушениях до 2014 года.

Фото Global Look Press

Сохраняет ли американское агентство эту практику сейчас

USADA заявляет, что эта практика необходима, и хочет продолжать ее использовать.

«Это эффективный способ добраться до более крупных, системных проблем», — сказал Reuters исполнительный директор USADA Трэвис Тайгарт. Он также упомянул, что считает правильным использовать нарушителей для разоблачения более опытных спортсменов, а также для сбора разведданных об организованной преступности и лицах, причастных к употреблению допинга и торговле наркотиками.

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ВАДА заявляет, что это дело противоречит его кодексу и что атлеты, уличенные в нарушении правил, не должны участвовать в соревнованиях, потенциально выигрывая призовые деньги и медали, без предварительного публичного преследования и санкций.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, подписантом которого является и USADA, спортсмен, который «существенно» содействует расследованию случаев применения допинга, может подать заявку на частичную отмену любых санкций после судебного преследования.

ВАДА
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