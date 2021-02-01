Американцы — первые в допинге, а Россия проигрывала даже Доминикане. Интересные цифры
Тема допинга всем порядком вымотала, хотя и продолжает будоражить в виде тайн вокруг дела легкоатлета Сергея Шубенкова (который сам пока отрицает все нехорошие подозрения). ВАДА все еще считает, что в России имела место институциональная система допинга, и в Токио и Пекин Россия поедет без флага и гимна — хотя санкции могли быть в разы жестче. А так даже «Катюшу», может быть, разрешат спеть.
Альтернативные данные
Однако часто забывают, что по чистой статистике Россия отнюдь не допинг-лидер последних лет. ВАДА в последнем докладе за 2018 год действительно поставило нас на почетное первое место, но существуют и другие, более свежие данные.
Есть такая организация — Mouvement pour le cyclisme credible (MPCC), то есть Движение за чистый велоспорт или, если быть точным, — «заслуживающий доверия». Организация объединяет в себе десяток топ-команд профессиональных велогонок, более 450 спортсменов и, помимо прочего, публикует ежегодные доклады по количеству допинг-случаев. Упор, разумеется, на велогонки, но есть данные и по видам спорта, и по странам.
Подсчетами люди занимаются по открытым источникам уже несколько лет. Верить данным или нет — ваше право, но, наверное, имеет смысл представлять и альтернативные вадовским цифры для получения более широкой картины. Не во всех видах спорта ВАДА в принципе забирает пробы (например, не работает в североамериканских лигах и профессиональном боксе). Да и не только ВАДА является единственной антидопинговой организацией. Есть та же ITA, которая занималась пробами российских биатлонистов на чемпионатах мира. В той же Америке действует организациях добровольного тестирования VADA (ее все время путают со Всемирным агентством WADA). К данным МРСС стоит относиться с изрядной долей осторожности, но репутация этой структуры определенно есть.
Американцы лидируют — в основном из-за бейсбола
И подсчеты МРСС показывают любопытные тенденции, отличающиеся от привычных цифры. Если, к примеру, в последнем отчете ВАДА от 2018 года по антидопинговым нарушениям лидирует Россия, то у MPCC безоговорочным лидером являются США. С учетом так называемых коррупционных дел, где к допингу добавлялось, например, покрывательство, у американцев 131 кейс против 76 — у России. Любознательные велогонщики включили в свои подсчеты бейсбол и американский футбол — и ситуация моментально поменялась. Оказывается, американский спорт чуть ли мировой лидер по допингу. Как тут не возопить патетически о антидопинговой культуре? И, если по поводу американского футбола можно еще спорить, то бейсбол и вовсе олимпийский вид спорта. Куда смотрит олимпийская общественность, когда на глазах мараются принципы Пьера де Кубертена?
Конечно, методика МРСС отличается. ВАДА считает в 2018 году случаи, которые были подтверждены — то есть к России могут относиться эпизоды прошлых лет, доказанные именно в 2018 году. Или, например, по открытым источникам крайне сложно отследить Китай — которого и нет ни в каких рейтингах среди лидеров. Как показывает скандал допинг-офицеров с пловцом Сунь Яном, отследить китайцев непросто и им самим. Впрочем, и в статистике Всемирного агентства США с 73 нарушениями тоже на высоком шестом месте сразу вслед за... Украиной. Любопытно, что с тех пор ни одного доклада ВАДА выпущено не было — на официальном сайте значится доклад 2018 года, а датой публикации обозначен декабрь 2020-го. Этот лаг в два года практикуется агентством уже давно.
Россия проигрывала даже Доминикане
А вот МРСС данные за 2020 год опубликовала. И снова США заняли первое место. Бейсбол и американский футбол сыграли определенную роль, но и без нее количество допинг-случаев значительное. Россия снова вторая, но ощутимо проигрывает — 76 против 42. Такая же ситуация и в 2017 — 2019 годах, мы — вторые на солидном расстоянии от американцев. Очень любопытны данные за 2016-й — когда Россия и вовсе откатилась на третье место, уступив вторую позицию Доминиканской Республике — опять же, это бейсбольные последствия. И только в 2015-м нашим все же удалось вырваться вперед.
Мы публикуем все эти данные для понимания динамики.
По данным ВАДА мы тоже — не лидеры
Собственно говоря, и по данным ВАДА Россия далеко не самая заметная страна по антидопинговым нарушениям. В 2016-2017 годах, когда полыхали скандалы вокруг русского допинга, по положительным тестам лидировала Италия, а в десятке, к примеру, несколько лет подряд находилась Бельгия — количество спортсменов в которой несравнимо с Россией или США. В этих годах наша страна занимала пятое и шестое места соответственно, впереди неизменно были не только американцы и итальянцы, но и французы. И только в январе 2021 года было объявлено, что Италия может поехать в Токио без флага — но не из-за обилия допингеров, а потому что создан некий государственный орган, который имел возможность вмешаться в работу местного олимпийского комитета.
Если говорить о распределении по видам спорта, то здесь ситуация в целом совпадает с общепринятой — впереди легкая и тяжелая атлетика, футбол и сам велоспорт, по поводу которого сокрушаются в МРСС. И, даже если абстрагироваться от бейсбола и подобной экзотики (с нашей точки зрения), то доклад за 2020 год недвусмысленно показывает, что проблемы легкой атлетики никуда не ушли — количество случаев возросло за год с 101 до 115. В то время как россиян в ней почти не осталось.
А «Катюшу» в Токио будем петь мы.
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