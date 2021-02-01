Борцы с допингом в велоспорте привели данные, которые идут вразрез с официальной информацией из ВАДА.

Тема допинга всем порядком вымотала, хотя и продолжает будоражить в виде тайн вокруг дела легкоатлета Сергея Шубенкова (который сам пока отрицает все нехорошие подозрения). ВАДА все еще считает, что в России имела место институциональная система допинга, и в Токио и Пекин Россия поедет без флага и гимна — хотя санкции могли быть в разы жестче. А так даже «Катюшу», может быть, разрешат спеть.

Альтернативные данные

Однако часто забывают, что по чистой статистике Россия отнюдь не допинг-лидер последних лет. ВАДА в последнем докладе за 2018 год действительно поставило нас на почетное первое место, но существуют и другие, более свежие данные.

Есть такая организация — Mouvement pour le cyclisme credible (MPCC), то есть Движение за чистый велоспорт или, если быть точным, — «заслуживающий доверия». Организация объединяет в себе десяток топ-команд профессиональных велогонок, более 450 спортсменов и, помимо прочего, публикует ежегодные доклады по количеству допинг-случаев. Упор, разумеется, на велогонки, но есть данные и по видам спорта, и по странам.

Подсчетами люди занимаются по открытым источникам уже несколько лет. Верить данным или нет — ваше право, но, наверное, имеет смысл представлять и альтернативные вадовским цифры для получения более широкой картины. Не во всех видах спорта ВАДА в принципе забирает пробы (например, не работает в североамериканских лигах и профессиональном боксе). Да и не только ВАДА является единственной антидопинговой организацией. Есть та же ITA, которая занималась пробами российских биатлонистов на чемпионатах мира. В той же Америке действует организациях добровольного тестирования VADA (ее все время путают со Всемирным агентством WADA). К данным МРСС стоит относиться с изрядной долей осторожности, но репутация этой структуры определенно есть.

Американцы лидируют — в основном из-за бейсбола

И подсчеты МРСС показывают любопытные тенденции, отличающиеся от привычных цифры. Если, к примеру, в последнем отчете ВАДА от 2018 года по антидопинговым нарушениям лидирует Россия, то у MPCC безоговорочным лидером являются США. С учетом так называемых коррупционных дел, где к допингу добавлялось, например, покрывательство, у американцев 131 кейс против 76 — у России. Любознательные велогонщики включили в свои подсчеты бейсбол и американский футбол — и ситуация моментально поменялась. Оказывается, американский спорт чуть ли мировой лидер по допингу. Как тут не возопить патетически о антидопинговой культуре? И, если по поводу американского футбола можно еще спорить, то бейсбол и вовсе олимпийский вид спорта. Куда смотрит олимпийская общественность, когда на глазах мараются принципы Пьера де Кубертена?

Конечно, методика МРСС отличается. ВАДА считает в 2018 году случаи, которые были подтверждены — то есть к России могут относиться эпизоды прошлых лет, доказанные именно в 2018 году. Или, например, по открытым источникам крайне сложно отследить Китай — которого и нет ни в каких рейтингах среди лидеров. Как показывает скандал допинг-офицеров с пловцом Сунь Яном, отследить китайцев непросто и им самим. Впрочем, и в статистике Всемирного агентства США с 73 нарушениями тоже на высоком шестом месте сразу вслед за... Украиной. Любопытно, что с тех пор ни одного доклада ВАДА выпущено не было — на официальном сайте значится доклад 2018 года, а датой публикации обозначен декабрь 2020-го. Этот лаг в два года практикуется агентством уже давно.

Россия проигрывала даже Доминикане

А вот МРСС данные за 2020 год опубликовала. И снова США заняли первое место. Бейсбол и американский футбол сыграли определенную роль, но и без нее количество допинг-случаев значительное. Россия снова вторая, но ощутимо проигрывает — 76 против 42. Такая же ситуация и в 2017 — 2019 годах, мы — вторые на солидном расстоянии от американцев. Очень любопытны данные за 2016-й — когда Россия и вовсе откатилась на третье место, уступив вторую позицию Доминиканской Республике — опять же, это бейсбольные последствия. И только в 2015-м нашим все же удалось вырваться вперед.

Мы публикуем все эти данные для понимания динамики.

Данные МРСС за 2014 год.

Данные МРСС за 2015 год.

Данные МРСС за 2016 год.

Данные МРСС за 2017 год.

Данные МРСС за 2018 год.

Данные МРСС за 2019 год.

Данные МРСС за 2020 год.

По данным ВАДА мы тоже — не лидеры

Собственно говоря, и по данным ВАДА Россия далеко не самая заметная страна по антидопинговым нарушениям. В 2016-2017 годах, когда полыхали скандалы вокруг русского допинга, по положительным тестам лидировала Италия, а в десятке, к примеру, несколько лет подряд находилась Бельгия — количество спортсменов в которой несравнимо с Россией или США. В этих годах наша страна занимала пятое и шестое места соответственно, впереди неизменно были не только американцы и итальянцы, но и французы. И только в январе 2021 года было объявлено, что Италия может поехать в Токио без флага — но не из-за обилия допингеров, а потому что создан некий государственный орган, который имел возможность вмешаться в работу местного олимпийского комитета.

Инфографика ВАДА за 2016 год.

Инфографика ВАДА за 2017 год.

Инфографика ВАДА за 2018 год.

Если говорить о распределении по видам спорта, то здесь ситуация в целом совпадает с общепринятой — впереди легкая и тяжелая атлетика, футбол и сам велоспорт, по поводу которого сокрушаются в МРСС. И, даже если абстрагироваться от бейсбола и подобной экзотики (с нашей точки зрения), то доклад за 2020 год недвусмысленно показывает, что проблемы легкой атлетики никуда не ушли — количество случаев возросло за год с 101 до 115. В то время как россиян в ней почти не осталось.

А «Катюшу» в Токио будем петь мы.