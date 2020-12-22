Какие соревнования сохранит, а какие — потеряет Россия из-за санкций ВАДА.

На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о том, что российское антидопинговое агентство РУСАДА теряет статус соответствия, а наша страна — возможность выставлять спортсменов под своим флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Также в рамках вердикта CAS Россия не должна в течение в ближайших двух лет (то есть до декабря 2022 года) принимать или подавать заявки на право проведения Олимпийских игр и чемпионатов мира. Но тут все далеко не однозначно — и возможностей все-таки сохранить за собой важные турниры хватает. Давайте разбираться.

Лыжный Кубок мира может приехать в Россию уже через год

Прежде всего, важно понимать: санкции CAS относятся только к турнирам уровня чемпионатов мира и Олимпийских игр. Совершенно точно ничто не угрожает ни Универсиаде в Екатеринбурге (хотя она будет в 2023-м, уже после завершения санкций), ни регулярным коммерческим турнирам уровня этапов Кубка мира или «Гран-при».

Например, в Москве в ноябре прошел этап «Гран-при» по фигурному катанию — и мы имеем полное право его принять и на будущий год тоже. Более того, могли бы, если бы захотели, даже пригласить к себе фигурный чемпионат Европы вместо отмененного в Хорватии — на континентальные, как и на молодежные первенства никаких ограничений нет.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе уже пригласила в Россию финал Кубка мира в 2021-22 годах — и ничто не мешает международной федерации принять это решение. Особенно с учетом того, что РУСАДА сохранило право проводить тестирование. То есть никаких проблем со сбором проб не будет, и допинг-контроль будет осуществлен в штатном режиме.

Теоретически мы могли бы замахнуться и на этап Кубка мира по биатлону. И посмотреть, как отдельные спортсмены вроде шведа Себастиана Самуэльссона встали бы перед мучительным выбором — стартовать в России, или нет. Но тут загвоздка в том, что Союз биатлонистов России имеет только временное членство в международной федерации из-за допинговых санкций. И пока он не восстановится полностью, никаких этапов Кубка мира у нас не будет. А восстановление произойдет не раньше, чем через два года — то есть когда вернется РУСАДА. Замкнутый круг.

Еще из хороших новостей: в сентябре 2021-го, как и планировалось, в Казани пройдут первые в истории Игры стран СНГ. Это первый в истории подобный турнир, в котором, скорее всего, будут участвовать молодые спортсмены и резервисты. Акцент — на культурную программу и общение. Выступать будем, естественно, в национальной форме и с флагом. И никакие санкции нам тут не помеха.

Борьба имеет шансы остаться, волейбол в ожидании решения федерации

Теперь к менее приятному.

— В случае, если право проведения турнира уже было получено Россией до наступления санкций, подписант Кодекса (то есть соответствующая международная федерация — прим. «СЭ») должен забрать это право и перенести турнир в другую страну, если это возможно с практической и юридической точек зрения, — говорится в решении CAS.

Это, на самом деле, туманная формулировка, которая оставляет большой простор для толкований. Что значит «если возможно с практической или юридической точки зрения»? А если, скажем, международная федерация по контракту с организаторами должна выплатить им крупный штраф за перенос — это считается оправданием для отказа от переноса или нет?

Как сошлись во мнении опрошенные нами эксперты, все будет зависеть от отношений с конкретной международной федерации и специфики конкретного турнира. Например, чемпионат мира по скалолазанию в 2021-м уже точно остается в Москве. Более того, в тот же год в Воронеже пройдет юниорское первенство мира, а в Перми — первенство Европы. Больше желающих их провести в мире не нашлось, переносить турниры некуда. А потому к международной федерации по теперь уже олимпийскому виду спорта никаких вопросов у ВАДА нет.

Стопроцентно пройдут в Санкт-Петербурге матчи футбольного Евро-2021. Потому что на уровне чемпионатов континента, напомним, никаких санкций не введено. Почти наверняка останется с нами и чемпионат мира по пляжному футболу. Это тоже немаленький турнир, проводить который, да еще и в условиях пандемии, вряд ли кто-то еще захочет.

Есть шансы сохранить даже чемпионат мира по борьбе, который запланирован в Красноярске на 2022-й. Там на нашей стороне отличные отношения с международной федерацией и историческая подоплека самого турнира. Дело в том, что чемпионат должен пройти в Красноярске спустя ровно 25 лет после дебютного турнира в 1997-м. И тот чемпионат стал по-своему уникальным: к нему построили многие объекты городской инфраструктуры, и турнир, по сути, изменил облик города. Не факт, что кто-то в борцовском сообществе, где авторитет России очень высок, осмелится подать голос и забрать у нас чемпионат.

Пока непонятна ситуация с волейбольным чемпионатом мира. Министр спорта Олег Матыцин в интервью «СЭ» выражал уверенность, что независимо от наложенных санкций мы этот турнир сохраним. Такая вероятность есть, и международная федерация (FIVB) пока не делала никаких заявлений. Все-таки в проведении турнира задействовано целых восемь городов, где уже проведена огромная подготовительная работа и потрачены большие деньги. Но сойдет ли это за «практическую невозможность» переноса? Пока FIVB ждет официальных разъяснений от CAS.

— Решение CAS добавило определенные беспокойства, но будем надеяться, что опыт работы оргкомитета и его специалистов, гарантии, которые выполняются правительством РФ, работа по минимизации рисков окажут положительный эффект на принятие решения FIVB, — приводит ТАСС слова министра спорт РФ Олега Матыцин. — Мы продолжаем работать совместно со всеми задействованными организациями — Всероссийской федерацией волейбола, федеральными и региональными органами исполнительной власти. Эффективность работы при подготовке чемпионата мира по волейболу признана высокой как при взаимодействии с субъектами РФ, федеральными органами исполнительной власти, так и с FIVB.

И еще одно неприятное последствие санкций. В ближайшие два года Россия не может не только проводить, но и претендовать на проведение чемпионатов мира. Поэтому, например, Международная лыжная федерация (FIS) не приняла у Красноярска заявки на проведение чемпионатов мира по фристайлу и сноуборду в 2025-м. Это технически невозможно, и тут уже никаких лазеек нет.

А значит, начиная с 2022-го нас ждет, возможно, даже более спокойное время в плане крупных международных стартов, чем сейчас. Все турниры на ближайшие лет пять разберут другие страны. А нам останутся разве что чемпионаты Европы и этапы Кубка мира и Гран-при. Что тоже не так плохо.