Хакеры слили базу данных Польского антидопингового агентства. Местные власти вновь обвиняют Россию

Но доказательств у поляков нет.

Мощная утечка произошла в Польском антидопинговом агентстве (POLADA). В Сеть утекли 50 000 файлов, содержащих конфиденциальные данные нескольких тысяч спортсменов. POLADA быстро определило виновных: «Результаты расследования показывают, что атака — это действие группы, поддерживаемой службами вражеского государства. В настоящее время дело расследуется и проводится технический анализ», — сообщил представитель агентства местной газете Przeglad Sportowy.

Домашние адреса и телефоны — в открытом доступе

База данных POLADA появилась в соцсетях украинской хакерской группы «Берегини». «Ну что, поехали! В преддверии Олимпийских игр-2024 мы побывали в незваных гостях у Польского антидопингового агентства. И нам так понравилось, что мы решили подзадержаться и забрать на посмотреть всю их базу. И по старой традиции даем почитать и нашим преданным подписчикам, —говорится в публикации. — Итак, представляем вашему вниманию полную базу на польских спортсменов с результатами допинг-тестов, где весь букет запрещенных веществ, в том числе и наркотики». Также группа заблокировала доступ к сайту агентства, который уже восстановлен.

В слитых данных 250 гигабайтов конфиденциальной информации. Про каждого спортсмена можно узнать все: пароли, телефон, электронную почту, домашние адреса, медицинские записи, результаты допинг-тестов. Также имеются и фотографии атлетов.

POLADA в срочном порядке разослало польским спортсменам письма, одно из которых опубликовал велогонщик Войцех Пщоларски. В сообщении агентство извиняется за инцидент и уверяет, что все необходимые службы, в том числе правоохранительные органы, были уведомлены. Польские СМИ обратились за комментариями в Министерство спорта и туризма, но там попросили «не воспроизводить пропаганду вражеского государства» и заявили, что спортсмены заслуживают доверия.

Неизвестно, повлияла ли кибератака на выступление спортсменов, но сборная Польши выступила на Олимпиаде в Париже крайне неудачно. На ее счету лишь одно золото в скалолазании, а также четыре серебряные и пять бронзовых наград. Хуже результата не было за последние 68 лет. Таким образом, поляки в медальном зачете заняли 42-е место среди всех стран. Для сравнения, три года назад на Играх в Токио у Польши была 17-я позиция в медальном зачете: четыре золотые, пять серебряных и пять бронзовых наград.

Александра Мирослав — единственная польская спортсменка с золотом Олимпиады в Париже. Фото Global Look Press

Кто виноват?

В Польше быстро указали на виновного в слитой базе данных. По словам министра цифровизации Павла Ольшевского, все указывает на причастность России и Белоруссии. Чиновник не забыл добавить, что эти страны были отстранены от участия в Олимпиаде. «Временная корреляция не является случайной, и направление атаки, которое является восточным, также не является случайным. Мы знаем, что на Олимпийских играх нет представителей Российской Федерации и Белоруссии», — заявил он Польскому агентству печати (PAP).

Польские власти уже не в первый раз обвиняют Россию в хакерских атаках, но при этом не дают никаких доказательств. Одной из самых громких атак за последнее время подверглось государственное информагентство PAP. В новостной статье на сайте издания сообщалось, что Польша мобилизует 200 тысяч человек для участия в боевых действиях на Украине. О частичной мобилизации якобы объявил премьер-министр страны Дональд Туск. Статью пришлось дважды удалять, ведь после первого раза она появилась вновь. Поляки снова обвинили Москву. Российское же посольство в Варшаве заявило, что ничего не знает о случившемся взломе PAP.

Была и другая кибератака, связанная со спортом. Ей подвергся телеканал TVP во время чемпионата Европы по футболу. Несмотря на то что атака была осуществлена с IP-адресов, расположенных в Польше, министр цифровизации Ольшевский не сомневается, кто за этим стоит: «Все следы ведут в Россию. Момент был неслучайным. Эта атака произошла ровно во время начала матча Польша — Нидерланды. К счастью, наши компьютерные службы и группы реагирования на критические инциденты отреагировали в течение нескольких секунд. Это была DDoS-атака, направленная на отключение сервиса, то есть с целью отключения граждан Польши от возможности смотреть матч онлайн».

Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в причастности к хакерским атакам. Между тем в июне польское правительство объявило о планах создания «киберщита» стоимостью 700 миллионов евро, чтобы обезопасить критически важную инфраструктуру страны от растущих вредоносных угроз.