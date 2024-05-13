«Принял допинг и целовал ради эксперимента». Француженка делится сокровенным перед Олимпиадой
В Международной федерации фехтования (FIE) начинаются слушания по делу чемпионки мира по фехтованию Изаоры Тибюс. 32-летняя уроженка Гваделупы сейчас временно отстранена из-за положительного теста на анаболический агент остарин, но рассчитывает добиться оправдания и выступить за сборную Франции на домашней Олимпиаде в Париже. В качестве оправдания одна из сильнейших рапиристок мира приводит «заражение в результате обмена биологическими жидкостями» с бойфрендом — американским фехтовальщиком Рэйсом Имбоденом, недавно завершившим карьеру. Ради доказательства этой версии пара под наблюдением профессора Жан-Клода Альвареса провела крайне неоднозначный эксперимент.
Пострадавшие по вине третьих лиц
В отсутствие россиянок при удачном стечении обстоятельств Тибюс могла рассчитывать на Олимпиаде-2024 даже на золотой олимпийский дубль — победы в личном и командном турнирах. Однако 14 января на этапе Кубка мира в Париже она сдала положительный тест на допинг. Теперь ей грозит четырехлетняя дисквалификация и, скорее всего, бесславное завершение карьеры. Однако рапиристка не унывает и рассчитывает доказать непредумышленный характер попадания остарина в свой организм. В этом Изаоре помогает ее бойфренд, заявивший, что принимал анаболический агент MK-2866 ради стимуляции мышц, которые начали дряхлеть после завершения карьеры в 2021 году. Рэйсу нужно держать себя в форме, поскольку теперь он работает моделью мужской одежды.
Тема заражения допингом в результате сексуального контакта не нова, но всякий раз вызывает повышенный интерес. Ведь сопоставление запрещенного вещества с неким венерическим заболеванием всегда наводит на мысль о правдоподобности подобных скандальных версий. При этом ученые уверяют, что теоретически подобный вариант имеет право на жизнь, а судьи поощряют спортсменов к изложению интимных историй, довольно часть оправдывая их авторов или снижая им сроки наказания как «пострадавшим по вине третьих лиц».
В случае с Тибюс к делу привлечен серьезный ученый — профессор Жан-Клод Альварес, который не так давно помог досрочно вернуться на корт звезде тенниса из Румынии Симоне Халеп. Этот токсиколог опубликовал в журнале Clinica Chimica Acta научную работу, где доказывает возможность заражения допинговыми препаратами через «телесные жидкости» через сравнительный анализ волос и ногтей спортивных пар. В результате исследования биообразцов фехтовальщицы и ее бойфренда выяснилось, что концентрация остарина в анализах девушки в 22-26 раз ниже, чем у ее сексуального партнера.
Следственный эксперимент
Французские СМИ описывают эксперимент, который устроили любовники ради того, чтобы доказать невиновность Изаоры. Сначала фехтовальщица сдала пробу, которая дала отрицательный результат. Затем Рэйс принял 1 миллилитр остарина, после чего «они регулярно целовались, как это было 14 января между поединками во время соревнований». После этого Изаора снова сдала допинг-тест, и он оказался положительным — даже концентрация в 13 нг/мл совпала. По мнению адвокатов спортсменки, это должно доказать непредумышленный характер попадания запрещенки в тело рапиристки.
Правда, к этической стороне подобных изысканий есть большие вопросы. Если бы подобным занимались добровольцы, не имеющие отношения к спорту, все было бы корректно. Однако в этом случае спортсменка из пула тестирования (пусть и находящаяся в отстранении) намеренно совершала действия, которые могли привести к попаданию в ее организм запрещенного вещества. Более того, она по факту сдала новую положительную пробу, пусть и неофициальную. И подобные изыскания вполне можно трактовать как нарушение антидопинговых правил, и вместо оправдания Тибюс теперь претендует на повышенное наказание.
Впрочем, пока адвокаты фехтовальщицы настроены оптимистично. На их стороне достаточно много прецедентов с оправданиями «зараженных допингом» в результате поцелуев и сексуальных контактов. Так, в 2009 году французский теннисист Ришар Гаске пострадал от девушки из ночного клуба, которая употребляла кокаин. Накануне Олимпиады-2016 версию с поцелуем наркоманки повторил канадский прыгун с шестом Шон Барбер. Жертвой любви в 2017-м объявил себя американский бегун Гил Робертс, объясняя попадание в свою пробу диуретика пробенецида страстными поцелуями с подругой, которая принимало это лекарство.
Среди женщин потерпевшими от коварных партнеров признали себя канадская каноистка Лоуренс Винсент-Лапуант (анаболический агент лигандрол), представительница американского женского бокса Вирджиния Фукс (летрозол и кардарин), игрок сборной США по софтболу Мэдилин Никлс (лигандрол) и украинская теннисистка Даяна Ястремская (стероид местеролон). Все они получили поблажки после того, как поведали судьям свои интимные истории. Вполне вероятно, что этот список теперь пополнит и Изаора Тибюс. Хотя ее «следственный эксперимент» еще предстоит оценить в международной федерации и в CAS.