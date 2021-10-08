Главную антидопинговую организацию страны снова раздирают склоки. Такими темпами санкции с нас не снимут

Шесть лет жутких проблем для всего российского спорта — не повод для того, чтобы в руководстве РУСАДА забыли о личных амбициях.

В главной антидопинговой организации страны — РУСАДА — снова неспокойно. Почти шесть лет с небольшим перерывом эта структура не имеет признания главного международного регулятора — ВАДА. Эта проблема вылилась в то, что на третью Олимпиаду подряд наша сборная поедет без гимна и без флага. Но этого, видимо, мало. Сейчас в РУСАДА разгорается новый скандал. На этот раз — управленческий. И. о. гендира воюет с собственным набсоветом. ВАДА обещает разобраться в конфликте, но там точно не в восторге от новой порции проблем из России. И делу возвращения флага (которое планируется на конец будущего года) нынешний скандал точно не поможет.

Новая волна эскалации

Наблюдательный совет РУСАДА по итогам недавнего заседания обновился почти наполовину. А новым председателем была избрана заведующая кафедрой международного права МГЮУ им. Кутафина Наталья Соколова. Исполняющий обязанности генерального директора Михаил Буханов в ответ объявил итоги заседания нелегитимными. Вообще, наблюдательный совет, как правило, структура максимально скучная и формальная. Такие советы есть во многих спортивных федерациях или ведомствах, но много ли скандалов с их участием вы вспомните? Правильно, ни одного.

Но в РУСАДА все иначе. Здесь набсовет с момента своего появления был точкой кипения. В 2017-м его возглавила олимпийская чемпионка Елена Исинбаева — сразу после своих максимально острых высказываний в адрес ВАДА и МОК. Во всемирном агентстве возмутились, и спустя несколько месяцев напряженного торга Исинбаеву все-таки понизили до рядовых членов. Потом четыре года все было относительно спокойно — тогда набсовет возглавлял управляющий партнер компании Ernst & Young Александр Ивлев. В повседневную работу РУСАДА (которым руководил Юрий Гануса) он особо не вмешивался. Однако затем Ганус по рекомендации набсовета ушел, а в феврале этого года свой пост покинул и Ивлев.

И тут, похоже, началась новая волна эскалации конфликта, на этот раз — между набсоветом под руководством Тамары Шашихиной и временно исполняющим обязанности генерального директора Михаилом Бухановым. Все это вполне можно было бы списать на мало интересную широкой общественности внутреннюю кухню. Если бы не «но»: прямо сейчас от РУСАДА зависит судьба российского спорта.

Что не поделили Буханов и новый состав набсовета?

Итак, что же случилось? За последние две недели предыдущий состав набсовета покинули три члена — Шашихина, Герой России летчик-космонавт Сергей Рязанский и известный адвокат Анатолий Кучерена. При этом Рязанский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отметил, что вынужден был уйти из-за занятости на основной работе и с двумя другими отставками его решение не связано.

Вместо ушедших членов набсовет выбрал троих новых. Ими стали двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов и адвокат Евгений Ращевский. Новым председателем стала Соколова. И тут внезапно взорвался Буханов.

— Но даже такой максимальный «успех» выборки участников на безвозмездные и токсичные для собственного имиджа позиции в РУСАДА меркнет перед необходимостью ответа на вопрос о том, как новые участники (при всем глубоком уважении к ним) оценивались на предмет соответствия статьи 20.5.1 Всемирного антидопингового кодекса, — заявил Буханов в интервью «Р-Спорту». — Именно на этот вопрос так и не дан ответ ВАДА относительно членов коллегиальных органов управления РУСАДА, отобранных в процессе корпоративных процедур осени-зимы 2020 года. Ответ очевиден — никак. В результате обновленный наблюдательный совет РУСАДА вновь не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу, является нелегитимным.

Соколова и секретарь общего собрания Елена Спиридонова оперативно ответили, что ВАДА было обо всем проинформировано, а также «должна быть дана правовая оценка подобных действий и. о. главы РУСАДА, явно наносящих ущерб как интересам агентства, так и интересам российского спорта».

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Буханов, помимо того что уже больше года является и. о, претендует и на пост постоянного генерального директора. И теоретически решать его судьбу в декабре должен тот самый набсовет.

РУСАДА застыло в невесомости

Не вдаваясь в детали внутренней кухни, все происходящее крайне печально. ВАДА уже заявило, что намерено разобраться в обстоятельствах конфликта. И для международной структуры это будет лишним поводом убедиться, что в России снова проблемы. Хотя, казалось бы, сейчас для этого явно не время. Уже через год, в конце 2022-го, РУСАДА может получить статус соответствия и стать полноправным членом мирового антидопинга. Правда, для этого, возможно, придется выдать какую-то часть из оригинальной электронной базы данных московской лаборатории. А также выполнить все остальные требования, которые выдвигает ВАДА. Но в случае успеха ставки высоки.

Именно от РУСАДА, по сути, сейчас зависит, будет ли у нас флаг и гимн на всех следующих Олимпиадах после Пекина. Будет ли Россия в дальнейшем принимать международные соревнования. Узнает ли уже следующее поколение наших спортсменов, что такое санкции и нейтральный статус.

А теперь вдумайтесь: уже больше у РУСАДА нет даже постоянного генерального директора. Нет внятной и единой позиции ни по одному из вопросов антидопинговой повестки. В самом лучшем случае новый гендир появится до конца этого года, но кто им станет — тоже непонятно, нет даже списка кандидатур. Хотя это, без всяких преувеличений, позиция государственной важности. И человек там нужен соответствующего масштаба.

Но есть ли сейчас в принципе в российском спорте подходящий топ-менеджер, который согласится прийти в раздираемое склоками РУСАДА? Да еще и на крайне невысокую для такой должности зарплату — предшественник Юрий Ганус официально зарабатывал 150 тысяч рублей в месяц, вряд ли сейчас ставки сильно выше. Однако дело даже не в деньгах и не в конкретных кадровых проблемах. Бесконечный кризис, из которого РУСАДА не может выбраться вот уже шесть лет, ставит под вопрос все огромные вложения нашего государства в спорт высших достижений.

Да, антидопинг — очень специфическая сфера. Но, в конце концов, это не полет на Марс и не удвоение ВВП. РУСАДА — весьма скромная по меркам нашей страны организация с ежегодным бюджетом не более 500 миллионов рублей в год и несколькими десятками сотрудников. При наличии определенной воли и старания заставить это все работать четко, без шума и пыли — не такая уж великая проблема. Но пока что получается, что ключевая для нашего спорта структура по-прежнему болтается словно в невесомости. А когда через год все наконец очнутся, может быть уже поздно.