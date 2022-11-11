Украинского велогонщика поймали на запрещенном веществе. Но он избежал дисквалификации

Спортсмен нарушил запрет, но не будет отстранен.

Украинский велогонщик Михайло Кононенко, выступавший в горке с раздельным стартом и в смешанной эстафете на чемпионате мира, сдал пробу со следами трамадола. В его образцах был обнаружен лекарственный препарат и два его основных метаболита. Результаты спортсмена, которые он показал на мировом первенстве, ожидаемо аннулированы. Но Кононенко избежал дисквалификации. В чем же причина?

Трамадол

Вещество, обнаруженное в пробе Михаила, является психотропным опиоидным анальгетиком. Его назначают для лечения боли умеренной и высокой интенсивности, однако во многих странах данный препарат признали контролируемым наркотиком. На данный момент этот медикамент не входит в Запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), но скоро его статус изменится.

23 сентября исполком организации принял решение о запрете трамадола на соревнованиях с 1 января 2024 года. Задержка в реализации должна предоставить год для обсуждений и обучения спортсменов, их окружения и медицинского персонала с целью лучшего понимания практического запрета трамадола. Исследования ВАДА подтвердили, что данный препарат оказывает влияние на физическую работоспособность.

Однако использование трамадола во время соревнований является нарушением в соответствии с медицинскими правилами Международного союза велосипедистов (UCI), который поставил данное лекарство вне закона по собственной инициативе, не дожидаясь бюрократов из ВАДА. Причиной такого решения организация назвала побочные эффекты: вещество может вызывать тошноту, сонливость и приводить к потере концентрации. Об этом даже говорится в сообщении о ситуации Кононенко.

«Кононенко наказан за нарушение запрета на использование трамадола во время соревнований, установленного Медицинскими правилами UCI, с целью защиты безопасности и здоровья гонщиков в свете побочных эффектов этого вещества», — говорится на сайте UCI.

Кроме того, при длительном применении существует риск развития зависимости от данного вещества — поэтому оно и относится к наркотическим в некоторых странах.

Фото Global Look Press

Без дисквалификации

Таким образом, украинский спортсмен нарушил медицинский запрет UCI, но не допускал нарушения антидопинговых правил. Поэтому, согласно регламенту, 35-летний велогонщик был наказан, но не отстранен на долгий срок:

«Анализ высушенного образца крови, предоставленного гонщиком 18 сентября 2022 года во время чемпионата мира по шоссейным гонкам UCI 2022 года, выявил присутствие трамадола и двух его основных метаболитов.

В соответствии с медицинскими правилами UCI Михаил дисквалифицирован с чемпионата мира по шоссейным гонкам UCI 2022 года. Это решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение следующих 10 дней.

Во время чемпионата мира по шоссейным гонкам UCI 2022 года в Вуллонгонге (Австралия) в рамках программы трамадола было взято в общей сложности 32 образца высушенной крови", — сообщает UCI.

Так как это первое нарушение со стороны украинского спортсмена, то он не признан дисквалифицированным и, следовательно, может участвовать в соревнованиях. UCI также уточняет, что больше не будет комментировать этот вопрос.

Найро Кинтана. Фото Global Look Press

Кейс Кинтаны

Случай Кононенко не первый в своем роде. С подобной ситуацией также сталкивался один из сильнейших шоссейников мира — колумбиец Найро Кинтана. Его результаты на «Тур де Франс» были аннулированы из-за использования трамадола. Он также был наказан штрафом в размере 5000 швейцарских франков.

Колумбийский гонщик стал первым, чье нарушение было выявлено путем тестирования засушенной крови. Подобные образцы отбираются Международным агентством по тестированию (ITA) с использованием эталонного метода засохших пятен крови (DBS). Ее берут из пальца, выдавливают на бумагу, высушивают и в дальнейшем проверяют на специальных устройствах.

Благодаря этому методу образцы намного проще перевозить с места на место, чем жидкую кровь. А также способ дает новые возможности для скрининга.

Тем не менее дисквалификации Кинтана не получил, несмотря на обнаруженное запрещенное вещество. Все потому, что правила UCI отличаются от кодекса ВАДА. Организация даже продумала отдельный план действий при обнаружении у спортсмена данного препарата. Согласно регламенту союза велосипедистов, первое нарушение данного запрета наказывается очень лояльно — происходит аннулирование результатов в конкретной гонке и выговор. А вот за последующие нарушения правил гонщикам будет грозить дисквалификация.

Регламент UCI выглядит очень лояльным по сравнению с кодексом ВАДА. Ведь при обнаружении практически любого запрещенного вещества, будь то допинг или наркотик, наказанием будет отстранение сроком от нескольких месяцев до долгих лет. Существует вероятность, что нарушившему допинговые правила в итоге будет только выговор. Но это произойдет только в том случае, если атлет докажет непреднамеренное употребление препарата/вещества.