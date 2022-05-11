Американка преодолела Ironman на инвалидной коляске, но погорела на допинге

Триша Даунинг оправилась от тяжелейшей травмы и отобралась на Паралимпиаду, но под занавес карьеры она получила дисквалификацию за тестостерон.

Даунинг без всяких преувеличений феноменальная спортсменка. Пусть даже в ее карьере нет олимпийского или паралимпийского золота, Триша — это икона. Ее книга Cycle of Hope («Колесо надежды». — Прим. «СЭ») по праву стала бестселлером. Пожалуй, никому еще не удавалось точнее рассказать, как в один миг 30-летняя здоровая женщина превращается в инвалида и при этом не теряет способности мечтать.

И вот теперь Даунинг стала жертвой новейшей методики обнаружения анаболических стероидов. В ее пробе, взятой в марте прошлого года, нашли тестостерон. Американка предоставила рецепт и даже показания врача, который выписал ей гормональный крем с запрещенным веществом. Это был врач обшей практики, о допинге он даже не задумывался. Но судьба такова, что карьеру Даунинг, которая продолжалась несколько десятилетий даже после тяжелейшей аварии, теперь закончит эта роковая случайность.

Триша Даунинг. triciadowning.com

Была в лучшей форме в своей жизни, а потом за секунду стала инвалидом

Cycle of Hope — прекрасная книга хотя бы потому, что она написана без присущего такой литературе пафоса преодоления. Даунинг рассказывает о своей прежней жизни до аварии с юмором и самоиронией.

— Так как я преподавала в университете, лето у меня было свободно, и я решила пожить жизнью профессионального велосипедиста, — вспоминает Триша. — Я участвовала в любительских многодневках, путешествовала. Я была в лучшей форме в своей жизни. У меня, наконец, после двух лет «голяка» были два бойфренда одновременно! Я получила работу своей мечты, к которой вскоре должна была приступить. Странно, но тогда у меня не было ощущения, что я живу в сказке. Скорее было чувство, что все круто и дальше будет еще лучше.

17 сентября 2000 года Даунинг отправилась на велопрогулку с одним из своих бойфрендов. Они проехали несколько десятков километров по тяжелейшей горной трассе в окрестностях Денвера. Триша не понаслышке знала, что такое велоспорт: несколько лет она работала в офисах американской федерации и Олимпийского комитета США. Именно там она познакомилась с профессиональными велосипедистами и влюбилась в ощущение скорости. Все свободное время она отдавала тренировкам.

По ходу той самой прогулки у Даунинг дважды спускало колесо. Бойфренд уговаривал вернуться, но упрямая Триша хотела закончить маршрут. Когда до дома оставалось несколько сот метров, на перекрестке ее сбила машина. Бойфренд, который ехал впереди, успел увернуться, она — нет. Результат — перелом позвоночника и потеря подвижности нижней части тела.

Триша Даунинг. triciadowning.com

Как врач похоронил великую карьеру

Ну а дальше начинается та самая история преодоления. Даунинг заново училась плавать (хотя в детстве она занималась плаванием), обслуживать себя, заниматься спортом... В ее случае самым естественным выбором был спорт на коляске. Правда, таким велосипедом нужно управлять руками. Трише пришлось развивать совершенно другие группы мышц, чем раньше, но она преуспела.

Ее главной фишкой в любом спорте всегда была выносливость. Так что Даунинг с момента травмы приняла участие в более чем ста марафонах и триатлонах. Но самое главное, что она стала первой женщиной-колясочницей, кому удалось преодолеть дистанцию легендарного Ironman — 3,86 км плавания, 180 км на велосипеде и 42 км бегом.

Даунинг удалось это со второй попытки. Ведь лимит времени по этапам для нее никто не корректировал, он был таким же, как у здоровых спортсменов. В первый раз она проплыла за 1:40 (с запасом лучше, чем лимит в 2:20), но не уложилась в 10 часов 30 минут на велосипеде. Все дело в том, что ручной велосипед в случае Триши гораздо медленнее обычного.

На будущий год она накопила денег и оплатила создание велосипеда по индивидуальным меркам. С ним она уложилась в лимит и в общей сложности почти за 16 часов преодолела дистанцию.

После этого по настоянию супруга Даунинг закончила с триатлоном.

— Руки и плечи — это все, что у меня есть, — говорила она. — После десятичасовых тренировок я не могу сама даже встать с кровати или принять душ. Если так будет продолжаться, я вообще стану во всем зависеть от мужа, а это не дело.

Но и жить без спорта Даунинг тоже не могла. Так, она решила заняться пулевой стрельбой. Этот вид спорта, с одной стороны, не требовал экстремальных физических нагрузок. А с другой, позволял выступать на соревнованиях и даже поехать на Паралимпиаду. После Рио-2016 Триша собиралась и в Токио. Хотя на тот момент ей уже и было под 50, для паралимпийской стрельбы возраст не помеха.

Никто бы не удивился, если бы Даунинг с ее упорством выиграла медаль. Но вместо этого случилась абсурдная дисквалификация. В марте прошлого года Триша обратилась к врачу общей практики, и тот выписал ей крем. А тщательный анализ выявил там тестостерон. Ни врач, ни сама Даунинг ничего не отрицали, в результате дисквалификацию снизили с четырех до двух лет.

Но сейчас Трише уже 52, и похоже, что для нее это больше не принципиально. Одна из самых великих карьер в мировом паралимпийском спорте заканчивается вот так глупо и нелепо.