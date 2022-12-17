Сборным России возвращают флаг. Но нападки ВАДА это не ослабит

17 декабря — день, когда завершается срок двухлетнего наказания нашей страны по «делу Московской антидопинговой лаборатории».

Срок двухлетних антидопинговых санкций в отношении России 17 декабря подходит к концу. В 2020 году Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) запретил нашим сборным выступать под своим флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах, а всей стране — проводить крупные старты. Теперь часть этих ограничений автоматически снимается. Почему только часть? Прежде всего потому, что мы сейчас находимся еще и в режиме других санкций — бессрочных по линии МОК из-за ситуации на Украине. Кроме того, ВАДА заявило, что не собирается восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство. А это значит, что часть ограничений сохранится. Разбираемся, что происходит.

Фото Global Look Press

Все претензии — через суд

Напомню, что 17 декабря 2020 года из-за якобы имевших место манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории САS ввел двухлетние санкции против российского спорта. Самые громкие из них:

Запрет государственных символов РФ (флага и гимна) на чемпионатах мира и Олимпиадах. В результате наши атлеты выступали в некоем особом статусе — как правило, в качестве представителей национального олимпийского комитета или национальных федераций, но не страны.

Запрет на проведение в России больших международных стартов. Во многом он оказался формальным, поскольку не касался ранее заключенных соглашений.

Запрет на работу в общественных спортивных организациях государственных чиновников из РФ. Это привело к тому, что ряду руководителей пришлось временно сложить полномочия.

И вот теперь все эти ограничения (не касающиеся напрямую работы РУСАДА) по идее снимаются. Во всяком случае, решение CAS двухлетней давности не предполагало их автоматического продления. Для того чтобы ввести их вновь (например, в случае доказанного невыполнения каких-то ранее оговоренных условий), требуется новое решение суда. Помимо выплаты штрафов, арбитраж два года назад обязал Россию:

— провести расследование случаев изменения или удаления данных Московской антидопинговой лаборатории;

— предоставить любую поддержку, включая поиск и передачу данных, которую потребует ВАДА или другая организация, для оказания помощи в расследовании возможных нарушений антидопинговых правил спортсменами, чьи пробы находились в базе данных московской лаборатории.

Чисто теоретически придраться к чему-то можно, но установить значимость претензий может только новое заседание суда. А пока от ВАДА нет даже иска на данную тему.

Витольд Банька. Фото Global Look Press

Непредсказуемые перспективы

Однако завершение периода санкций не означает автоматического снятия претензий к РУСАДА со стороны Всемирного агентства. Глава ВАДА Витольд Банька уже заявил, что вопрос выполнения Россией условий восстановления будет решать особая структура — комитет по соответствию. Что он надумает, можно только догадываться, потому что конфликт между нашей страной и «борцами за чистый спорт» — давний и муторный. В какой-то момент в дорожной карте оставался только один пункт — передача оригинала базы Московской антидопинговой лаборатории. К этому «оригиналу» возникли вопросы, но за них мы ответили сполна — отбыв двухлетний период санкций.

Если перенести ситуацию на уголовное право, то продлевать осужденному срок наказания на том основании, что последствия проступка не устранены, — абсолютная дурь и беззаконие. Однако мировой спорт живет в других правовых координатах, и здесь возможно все. В частности, от нас могут потребовать передать-таки «оригинал базы» (хотя, учитывая, что мы не признаем манипуляции, это совершенно невыполнимое требование). Кроме того, Банька в своих интервью внезапно стал приплетать к старой истории новое «дело фигуристки Камилы Валиевой», а также рассказывать о несоответствии законодательства РФ кодексу ВАДА в редакции 2021 года.

Претензии к российскому «Закону о физической культуре и спорту» внезапно возникли у ВАДА осенью этого года. Но они носят технический характер, и соответствующие поправки уже переданы в Госдуму. «Дело Валиевой» пока еще даже не рассматривалось. Однако, с учетом очень путаных и неконкретных «критериев соответствия», возникает существенный политический фактор. И возникает большое подозрение, что у ВАДА в нынешней ситуации не хватит духу снять с РФ все претензии. В этом случае Всемирное агентство может объявить о новом раунде санкций, РУСАДА наверняка с ними не согласится, и тогда нас ждет еще одна серия суда. Чем она завершится, предсказать невозможно.

Фото Global Look Press

Как жить в эпоху перемен

В нормальной ситуации до нового решения CAS почти все российские спортсмены (кроме легкоатлетов, которые отстранены World Athletics уже семь лет) получили бы право выступать без ограничений. Но сейчас решением МОК введены политические «рекомендации» против нашей страны. Из-за них:

Российские и белорусские спортсмены не имеют права выступать на соревнованиях за границей даже под нейтральным флагом. Исключение здесь составляют большой теннис, велоспорт, шахматы, автоспорт, дзюдо и самбо. В них разрешены индивидуальные старты (не в составе сборных) и под нейтральным флагом. В автоспорте — после подписания политической декларации. В любительском боксе, профессиональных лигах ММА и в некоторых коммерческих турнирах ограничений на флаг нет.

Россия и Белоруссия не могут проводить международные соревнования, в том числе детские и юниорские. Однако в эту категорию не попадают неофициальные и выставочные турниры, не входящие в календари международных федераций.

В данный момент ведутся переговоры о допуске наших спортсменов под нейтральным флагом на некоторые старты (например, в Азии). Но наши оппоненты активно мешают этому процессу. Поэтому непонятно, что произойдет раньше: отстранение россиян подойдет к логическому концу или свой вердикт по антидопинговым претензиям вынесет CAS. Ну и в целом, из философских соображений: ничто не вечно на Земле. Рано или поздно все это безумие с флагами и отстранениями закончится и мир поймет бессмысленность и несправедливость подобных санкций. Ну а пока, оказавшись в эпицентре всей этой катавасии, остается только терпеть. И утешать себя тем, что жить в эпоху больших перемен в принципе очень непросто.