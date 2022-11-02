Бывшая допингерша-астматичка возглавит крутой марафон в США. Это называется «нулевая толерантность»?

25 лет назад американка Линч провалила допинг-тест, а теперь должна встать во главе организации престижных забегов в Нью-Йорке.

Нненна Линч сделала выдающуюся профессиональную карьеру, имеет успехи и в легкой атлетике. И новость о том, что она сменит Джорджа Хирша на посту председателя ассоциации New York Road Runners, которая организует один из самых престижных в мире марафонов в Нью-Йорке, на первый взгляд выглядит вполне логичной. Ведь эта женщина — суперпрофи, но есть одно но: допинговое прошлое Линч.

В 1996 году она провалила тест — в ее пробе обнаружили запрещенное вещество. А NYRR является одной из организаций, деятельность которой направлена против допинга и за чистый спорт. Она давно заявила о «нулевой толерантности» к запрещенке. Все это в одном контексте выглядит немного сюрреалистично.

Допинг

Как рассказала Линч, в далеком 1996 году она страдала астмой, которую вызвали физические нагрузки. А то самое злополучное запрещенное вещество содержалось в лекарстве, которое дал ей врач для лечения заболевания. В ее допинг-пробе обнаружили псевдоэфедрин — распространенный ингредиент противоотечных средств. Сегодня входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), так как может использоваться в качестве стимулятора, а раньше был запрещен Международной федерацией легкой атлетики. В итоге Нненне запретили участие в чемпионате мира по кроссу (бегу по пересеченной местности).

Правда U.S.A. Track & Field (национальный руководящий орган в США по легкой атлетике) отстранил Линч на три месяца — смешное наказание даже по тем временам. В итоге бегунья вернулась к соревнованиям уже в следующем сезоне и приняла участие в чемпионате мира по кроссу. А также в 1997 году она выиграла золотую медаль на летней универсиаде в Катании. Спасло спортсменку то, что ее отстранение произошло за четыре года до создания Антидопингового агентства Соединенных Штатов (USADA) и за три года до создания ВАДА. Если бы подобное нарушение случилось у спортсменки в наши дни — ей бы грозила дисквалификация минимум на два года.

Организация

Нненна была звездой бега по пересеченной местности города и штата, выступая за среднюю школу Хантер-колледжа на Манхэттене в 1980-е годы. В ее активе — титул чемпионки студенческой лиги NCAA на дистанции 3000 метров. По окончании спортивной карьеры Линч занялась недвижимостью и благоустройством города, восстанавливала кварталы.

Спортсменка в течение шести лет была старшим советником мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. В последние годы стала ведущим членом правления New York Road Runners. Эта некоммерческая организация занимается продвижением бега, а ее основные цели — помогать и вдохновлять людей через эту дисциплину легкой атлетики. Ассоциация организует десятки турниров, но ее главное событие — безусловно, Нью-Йоркский марафон.

«Миссия состоит в том, чтобы помогать и вдохновлять людей с помощью бега, турниров, общественных пробежек, прогулок, тренировок, виртуальных продуктов и других программ. Наши бесплатные молодежные программы и мероприятия обслуживают детей в пяти районах Нью-Йорка и по всей стране. Главным событием NYRR является Нью-Йоркский марафон», — говорится на сайте организации.

Поэтому выбор Линч в качестве преемника Джорджа Хирша на посту председателя организации — вполне логичный. Не считая того, что в ее безупречном резюме есть огромное допинговое пятно, которое, безусловно, портит общую картину. Ведь исходя из ценностей NYRR получается, что сама Нненна не имеет права участвовать в забегах, которые будет проводить.

Нненна Линч во время забега. Фото Getty Images Фото Getty Images

Сюрреализм

В активе ассоциации есть инициатива под красноречивым названием Run Clean, которая предполагает тщательное тестирование участников до и во время соревнований. А также она включает в свои компетенции строгий запрет к приглашению на турниры спортсменов, у которых в прошлом были положительные результаты теста на допинг.

«Инициатива NYRR Run Clean включает в себя объединение конкуренции, индивидуальных достижений и работу над тем, чтобы бегуны соревновались в здоровой и справедливой среде. Посредством образовательного пути, тестирования и пропаганды данная активность направлена на создание здоровой среды для спортсменов, чтобы они могли соревноваться на равных условиях. NYRR является лидером глобального движения за чистый спорт. С 2002 года NYRR сотрудничает с Антидопинговым агентством США (USADA) и Подразделением по обеспечению честности в легкой атлетике (AIU) для тестирования полей профессиональных спортсменов на турнирах под эгидой организации», — говорится на официальном сайте.

Получается, что теперь организацию возглавит человек, который в прошлом нарушил ее регламент. Пока никто не стал комментировать подобное решение. Ни сама Линч, которая якобы в настоящее время находится за границей и недоступна для объяснений ситуации, ни Хирш — нынешняя глава, ни пресс-служба NYRR.

Председатель

Впрочем, назначение Нненны еще нельзя назвать свершившимся фактом. В заявлении организации, как сообщает The New York Times, говорится, что в настоящее время только рассматривается информация о будущем председателе правления, который вступит в новую роль в июне 2023 года. Комментарии по теме обещаны в ближайшее время.

Также нельзя назвать однозначным нарушение допинговых правил со стороны Линч, так как неизвестно, какое количество запрещенного вещества было в ее допинг-пробе. На тот момент порог составлял 25 мг. Затем псевдоэфедрин был исключен из допингового списка на несколько лет — с 2004 по 2009 год. Но позднее был возвращен, а порог был повышен до 150 мг.

А у Антидопингового агентства США, разумеется, нет никакой информации о положительных случаях, которые произошли до образования организации. Поэтому существует такая вероятность, что количество вещества было в рамках допустимой в наши дни нормы — а значит, что спортсменка не нарушала правила.

Сама Линч заявляла, что не виновата и принимала вещество в ходе лечения. Но в таком случае у нее должны быть документы о терапевтическом исключении. У нее их, судя по всему, не оказалось. Так что в этой допинговой истории очень много неизвестных. Но клеймо соответствующее на человеке все же есть.

Тем не менее для того, чтобы возглавить NYRR, бывшей спортсменке осталось лишь получить одобрение совета директоров организации на ежегодном собрании, которое пройдет в 2023 году. И, учитывая бэкграунд Нненны в этой компании и все ее заслуги, скорее всего, решение будет принято в пользу Линч.