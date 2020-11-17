Закон Родченкова принят в США. Мировой спорт больше никогда не будет прежним

Американцы теперь могут требовать выдачи и осуждения по уголовному делу допингера из любой страны

Сенат США принял законопроект, названный в честь бывшего руководителя московской лаборатории Григория Родченкова. Теперь на нем остается поставить подпись президента (а это уже формальность), и США получат беспрецедентные права привлекать к ответственности спортсменов из любой страны, нарушивших антидопинговые правила.

Закон Родченкова начал свой путь по американской политической системе почти год назад, когда его предложили на рассмотрение палаты представителей. Тогда казалось, что это скорее пиар-ход, чем реальное намерение изменить весь мировой антидопинг. Однако время шло, и вот наконец законопроект добрался почти до финала. После того как закон окончательно вступит в силу, мировой спорт больше никогда не будет прежним.

Нарушителям грозит до 10 лет тюрьмы или штраф до 1 миллиона долларов

Суть закона Родченкова — в том, что американские власти получают право привлекать к ответственности спортсменов, тренеров и чиновников из других стран, которые не имеют никакого отношения к США (не являются гражданами этой страны и, возможно, даже никогда не бывали на ее территории). Единственная привязка — тот факт, что антидопинговые правила были нарушены на соревнованиях, где пострадали интересы американского спортсмена. Или если соревнования спонсируются американскими коммерческими компаниями.

Организации, уличенные в махинациях с запрещенными препаратами или методами, могут получить штраф до 1 миллиона долларов, а частные лица — до 250 тысяч долларов. В особо серьезных случаях нарушителям грозит тюрьма на срок до десяти лет. Также закон предоставляет защиту информаторам, в том числе и лично Григорию Родченкову и супругам Степановым.

Важно, что во всех случаях речь идет именно о сознательном употреблении допинга с целью получения незаконных благ, так называемом допинговом сговоре. Под закон не подпадают случаи, когда допинг попал в организм случайно или когда найденный препарат не оказывал существенного влияния на результат. Правда, все это еще надо доказать.

ВАДА не радо, Тайгерт торжествует

ВАДА не раз заявляло, что не приветствует введение закона Родченкова. Ведь теперь фактически американские власти дублируют функции агентства. Только в плане расследований преступных схем у государственных структур возможностей в разы больше, чем у ВАДА (агентство в лучшем случае может просить о помощи национальные правоохранительные органы с Интерполом, а также нанимать частных детективов). Основные опасения ВАДА состоят в следующем:

— ничто не мешает политикам других стран принять схожие законы, и тогда борьба с допингом сведется к чистой политике и охоте за представителями конкретных стран;

— тот факт, что информаторы теперь имеют не только защиту, но и несут юридическую ответственность за свои слова, может существенно сократить поток информации в антидопинговые органы;

— под закон подпадают практически все крупные мировые соревнования, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Не очень понятно, какие конкретно дела собираются расследовать американцы и где та грань, которая отличает случайный прием допинга от «допингового сговора».

Пожалуй, единственный в спортивном мире, кто сейчас откровенно радуется, — это глава американского антидопингового агентства Трэвис Тайгерт.

— Сегодня исторический день в борьбе за чистый спорт по всему миру, — заявил Тайгерт. — Мы с нетерпением ждем, когда закон вступит в силу и изменит правила игры для чистых спортсменов. Изменит в лучшую сторону.

Ну и отдельный повод для удивления: закон не распространяется на американские профессиональные лиги и студенческие соревнования. То есть игроки НБА и НХЛ могут спать спокойно.

— Если это такой хороший закон для остального мира, то почему американцы не начнут его применение с себя? — цитирует представителя ВАДА France 24.

Но ответа на этот вопрос пока не прозвучало.