ВАДА реабилитировало кремы от ожогов и аллергии. Теперь это больше не допинг

Всемирное антидопинговое агентство разрешило целую категорию новых веществ, которые раньше были запрещены. Что это значит и важно ли для российского спорта?

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало новый запрещенный список препаратов на 2022 год. Теперь кремы и мази, содержащие глюкокортикоиды, разрешены для применения в любой период, включая соревновательный. Под научным названием «глюкокортикоиды» скрывается целый набор препаратов, которые знакомы практически каждому жителю нашей планеты.

Это, прежде всего, дексаметазон — его применяют как противовоспалительное средство в терапии очень многих болезней, включая даже COVID-19. А еще преднизолон — его активно используют для лечения заболеваний суставов и бронхиальной астмы. Кроме того, глюкокортикоиды входят в состав очень многих косметических средств — мазей, кремов и эмульсий. Эти препараты помогают быстрой регенерации поврежденных клеток и заживлению ранок, ожогов и аллергических проявлений. Например, очень популярная в России мазь «Адвантан» содержит метилпреднизолон. И по предыдущей версии кодекса ВАДА была запрещена в соревновательный период.

Капли для глаз теперь разрешены всегда

Теперь же все иначе. В соревновательный период глюкокортикоиды запрещены для применения только в форме инъекций, включая внутримышечные, а также препаратов для ректального применения. Если речь идет о креме или каплях для глаз, спортсмен может использовать препарат, даже не оформляя терапевтического исключения. При условии, что принимают его будут в предписанной производителем дозировке.

Идея в том, что предыдущая версия Запрещенного списка приводила к огромному количеству положительных проб с минимальным содержанием препарата. Часто эта концентрация была даже недостаточна, чтобы возбудить против спортсмена дело. Кортикоиды настолько распространены, что содержатся буквально везде — от косметического крема до зубной анестезии.

А тут еще коллизия, что запрещены они всегда были только в соревновательный период. Помня историю с запретом мельдония, доказать, когда именно был прием препарата и каковы его сроки выведения, очень сложно. Поэтому теперь ВАДА выпустило специальный гайд, где указаны примерные сроки. Например, если речь об инъекции преднизолона, ее можно делать максимум за пять дней до наступления соревнований. А оральный прием нужно прекращать за три дня до старта.

Как это ни странно звучит, но тот же преднизолон в инъекциях был разрешен во внесоревновательный период всегда (если речь не идет о капельнице). По мнению ВАДА, срок действия этого препарата настолько невелик, что он не может давать дополнительного преимущества. Если только не применяется непосредственно во время старта, почему и запрещен.

Чемпионка России получила за такой препарат четыре года

Список скандалов, связанных с применением глюкокортикоидов, достаточно обширен. Самая загадочная история связана с именем звездного британского стайера Мо Фара. Благодаря хакерам из Fancy Bears стало известно, что в 2008 и 2014 годах в его пробах находили триамцинолон — препарат из этого класса. Однако оба раза это сходило с рук из-за терапевтических исключений.

Два года назад на том же триамцинолоне попалась чемпионка России по велоспорту Александра Гончарова. Она получила за этот препарат четыре года дисквалификации. Есть соблазн вспомнить и случай норвежской лыжницы Терезы Йохауг, но там история совсем иная.

В креме, которым пользовалась Йохауг, содержался анаболический стероид клостебол — препарат совсем из другого класса, который запрещен всегда, в том числе и во внесоревновательный период. Будь этот крем условно другой марки, с глюкокортикоидом вместо анаболика в составе, и против Йохауг даже не стали бы возбуждать дело. Дело тут в невезении или чем-то еще — каждый решает сам.