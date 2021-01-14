Ради кого корректировали антидопинговую базу? ВАДА обещает назвать имена

В мотивировочной части решения CAS говорится о спасении от наказания трех российских спортсменок: легкоатлетки, керлингистки и конькобежки. Эти манипуляции привели к санкциям против всего нашего спорта

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения о двухлетнем отстранении российских спортсменов от выступлений на чемпионатах мира и Олимпиадах под своим флагом. Теперь мы знаем, за что конкретно РУСАДА потеряло статус соответствия, а наша страна — право проведения крупных соревнований.

Мотивировочную часть ждали долго, и понятно почему — документ занимает аж 186 страниц. Удивительно, что его еще успели подготовить всего за месяц с учетом праздников. Обычно CAS так не торопится. Судьбоносного в решении нет: все было озвучено ранее в вердикте суда. Но есть много нюансов, в которых еще предстоит разбираться. И от этих нюансов будет зависеть, например, будет ли Россия подавать апелляцию. И будут ли в ближайшее время наказывать за старые дела кого-то из наших звезд.

Фамилии «спасенных» назовут совсем скоро

Вопреки опасениям, что CAS не будет вдаваться в суть противоречий между РУСАДА и ВАДА и ограничится формальной стороной вопроса, арбитры действительно разбирались, а были на самом деле манипуляции с электронными данными или нет. На эту тему высказались эксперты с обеих сторон. Но, если со стороны ВАДА выступали два специалиста из Университета Лозанны, то за РУСАДА выступал независимый эксперт Пол Ванг, а также супружеская пара работников лаборатории Елены и Евгения Мочаловых. И аргументы нашей стороны были разбиты. Вот только несколько примеров из мотивировочной части решение суда:

— Россия утверждает, что системный администратор удалил часть файлов накануне приезда комиссии ВАДА, чтобы освободить место на жестком диске. Однако анализ показал, что на тот момент 93 процента диска были свободны.

— Россия утверждает, что если какие-то данные и были удалены, то это произошло случайно при копировании и объясняется исключительно человеческим фактором. Оказалось, что из 503 удаленных PDF-файлов 133 относились к результатам допинг-тестирования. При этом 121 проба из этих удаленных 133 дала положительный результат на анаболические стероиды.

Нащупало ВАДА и ответ на вопрос, в чьих интересах делались все эти манипуляции. Кого же хотел спасти системный администратор, удаляя файлы? Вот несколько спортсменов, кого удалось вычислить ВАДА. Пока без фамилий, но наверняка скоро станут известны и они:

— спортсменка из легкой атлетики в 2013-м сдала пробу с повышенным уровнем тестостерона. В январе 2019-го результаты пробы подкорректировали, с тем чтобы они не выходили за пределы нормы;

— в 2012-м на фуросемиде попалась конькобежка. Ее положительную пробу удалили, а соответствующий PDF-файл подкорректировали;

— в 2013-м и снова на тестостероне попалась одна из керлингисток. Эту пробу тоже удалили.

10-летний скейтбордист как надежда на спасение

Больше всего добра на слушаниях для нас сделали представители МОК. Это они заявили, что требование ВАДА о тотальной проверке всех российских участников Олимпийских и Паралимпийских игр нереально. Если копать против каждого россиянина отдельно, то это получается порядка 8-10 тысяч лишних допинг-тестов. Никто накануне Игр не сможет это осуществить.

И именно поэтому CAS в итоге отказался от дополнительных критериев допуска. И это, пожалуй, наша главная победа. В остальном арбитры были в целом согласны с доводами ВАДА. И более мягкое решение, чем изначально требовало агентство, — это совокупность обстоятельств. Кстати, из длинного списка олимпийских чемпионов и призеров, кто выступал в деле третьей стороной, единственным, кто реально приехал в Лозанну и участвовал в слушаниях оказался... 10-летний скейтбордист Саша Гусев. Это, на самом деле, известная личность. Парень уже чемпион России среди взрослых и самый юный участник олимпийского отбора.

Саша справедливо спросил: за что его наказывают, если в 2014-2015 годах он едва пошел в детский сад. Но при этом почему-то должен ехать на Олимпиаду без флага и вообще мириться с массой ограничений.

Апелляция

Судя по всему, уже на стадии слушаний российская сторона понимала, что решение вряд ли будет однозначно в нашу пользу. И потому прорабатывала себе простор для апелляции. Напомним, что оспорить в Федеральном трибунале Швейцарии можно только процедурные моменты, а не суть дела. И таковые нашлись.

Представители Олимпийского комитета России заявили, что состав панели арбитров и кандидатура ее председателя не были согласованы с ОКР как с третьей стороной. А это явное нарушение процедуры и потенциальное основание для отмены вердикта. Также ОКР не предоставили полного доступа к материалам дела и допустили еще ряд нарушений. В общем, при желании пойти в трибунал можно. Но даст ли это какой-то реальный эффект по облегчению санкций?