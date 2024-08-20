«Надо избавиться от коррумпированных кукловодов». Соавтор антидопинговой кампании против России атаковал ВАДА

Экс-следователь Всемирного агентства Джек Робертсон обвинил своих бывших работодателей во лжи.

Американский оперативник Джек Робертсон, стоявший у истоков глобальных допинговых нападок на Россию, вмешался в перепалку между ВАДА и Антидопинговым агентством США (USADA). Бывший следователь опубликовал пятистраничное заявление с резкой критикой ситуации с оправданием китайских пловцов в 2021 году, заявив, что Международному агентству требуется полная перестройка работы, чтобы стать «по-настоящему независимым». «ВАДА превратилось из стража в миротворца, — написал Робертсон. — Чтобы вернуть организацию к тому, для чего она изначально была создана, необходимо создать новое, по-настоящему независимое агентство, свободное от коррумпированных кукловодов».

Бывших разведчиков не бывает

Здесь необходимо объяснить, кто такой Робертсон и какую роль он сыграл в 2016 году в организации крупнейшей в истории антидопинга кампании против целой страны — России. C 2011 по 2016 годы Джек возглавлял отдел расследований ВАДА, куда пришел из Управления по борьбе с наркотиками США. Считается, что этот оперативник имел обширные связи в американских спецслужбах, с которыми Всемирное агентство в те годы активно сотрудничало. В 2013-м директор по стандартам и гармонизации ВАДА норвежец Руне Андерсен познакомил Робертсона с «тайным агентом» Виталием Степановым — бывшим сотрудником РУСАДА, который очень хотел уехать на Запад и ради этого при помощи своей жены — легкоатлетки Юлии Русановой — копил компромат на российский спорт.

Виталий Степанов. Фото CBS

Законных оснований использовать эти «разведданные» у отдела расследований ВАДА тогда не было, поэтому Джек передал все, что нарыли супруги Степановы, немецкому журналисту Хайо Зеппельту. Последний помог «шпионам» вместе с восьмимесячным сыном уехать в Австрию, и 1 декабря 2014 года выпустил фильм «Тайны о допинге: как Россия делает своих победителей» с Юлией и Виталием в главных ролях. Именно эта лента запустила скандал вокруг «русского допинга», который оказался очень востребован по политическим причинам и поэтому не утихает почти десять лет. Робертсон вошел в состав комиссии, которая с привлечением американских детективов из агентства «5 Stones Intelligence» занималась расследованием фактов из фильма, и, возможно, сыграл ключевую роль в вербовке спецслужбами США главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Многие сотрудники «5 Stones Intelligence» являлись бывшими (а возможно — и действующими) офицерами американских спецслужб. В ходе расследования злоупотреблений в Московской лаборатории «ветераны» нарыли в 2015 году сведения о некоем агенте ФСБ Евгении Блохине, с которым «директор Московской лаборатории Родченков еженедельно встречался, чтобы докладывать ему о настроениях в ВАДА». Информация о «кураторе из ФСБ» на полном серьезе была включена в официальный текст доклада Дика Паунда. Кроме того, в отчете приводились рассказы неназванных сотрудников лаборатории о том, что Родченков — не просто мошенник, а винтик «государственного механизма». Подчеркивалось, что сотрудники Минспорта и ФСБ якобы постоянно вмешиваются работу антидопинговых служб, в том числе запугивая родственников работающих там людей.

Пассаж о запугивании прозрачно намекал на источник информации, которым стал не кто иной, как сам глава лаборатории Григорий Родченков. Именно его сестра Марина (бывший капитан милиции и эксперт-криминалист) проходила обвиняемой по делу о «незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ» и в конце 2012 года была осуждена на полтора года лишения свободы. Правда, после кассационной жалобы реальный срок заменили условным, а Григорий Михайлович удивительным образом сумел выйти сухим из воды, но ученый все равно жаловался на незаконные преследования и «месть дельцов из Наркоконтроля и их покровителей». Скорее всего, именно в результате допросов комиссии ВАДА в 2015 году Родченков договорился с Робертсоном о сотрудничестве и бегстве в США.

Григорий Родченков. Фото Кадр из фильма «Икар»

История нас рассудит

Правда, в 2016-м американского следователя уволили из ВАДА за постоянные сливы конфиденциальной информации Зеппельту. Кроме того, у Робертсона начались проблемы со здоровьем — он лечил рак горла и не мог нормально разговаривать. Однако главную информацию до Родченкова Джек все-таки донес. В начале 2016 года ученый при помощи американских спецслужб бежал из России в США, где его приняли с распростертыми объятиями и немедленно включили в программу защиты свидетелей. В мае 2016-го Григорий Михайлович начал свою обличительную сагу, но от ВАДА с ним работал уже не Робертсон, а Ричард Макларен. Сам же Джек фактически ушел на покой, но продолжал делать радикальные заявления в СМИ против России и МОК.

К «делу китайский пловцов» отставник проявил интерес, поскольку в ходе публичного конфликта между ВАДА и USADA выплыла информация о грязных методах работы американских борцов за чистый спорт с 2011 по 2014 годы. В этот период в американском агентстве пользовались услугами «агентов под прикрытием» — не менее чем трем допингистам простили нарушения в обмен на тайный сбор компромата на других атлетов. Такая практика распространена в борьбе полиции с наркомафией, но полностью противоречит Всемирному антидопинговому кодексу. Однако теперь Робертсон, работавший в ВАДА как раз в этот период, уверяет, что спорная инициатива USADA не была авантюрным решением, а полностью согласовывалась с руководством Всемирного агентства. И вообще, ради святого дела борьбы за чистый спорт, по мнению Джека, хороши любые методы.

«Нынешний генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли точно знает, что претензии к USADA ложны, потому что в прошлом он лично контролировал бюджет департамента расследований и был в курсе моей работы с USADA и другими организациями», — говорится в заявлении Робертсона, который, помимо «русского дела», отметился участием в кампании по разоблачению легенды велоспорта Лэнса Армстронга. При этом во Всемирном агентстве опровергли подобную трактовку. «У ВАДА нет никаких свидетельств, что его следователь, бывший агент Управления по борьбе с наркотиками США, был уведомлен о схеме и тем более о том, что он ее согласовал. В любом случае, у него не было полномочий одобрять незаконную практику, которая проводилась USADA», — говорится в ответе ВАДА.

При этом понятно, что дело тут не в «тайных агентах под прикрытием», а в системном конфликте между американским и Всемирным агентством, начало которому положила история с оправданием китайских пловцов. Сейчас организации обвиняют друг друга в лицемерии и плохой работе по защите чистого спорта. Причем USADA пытается надавить на Монреаль через Конгресс США, что в перспективе чревато окончательным расколом в мировом антидопинговом движении. Что касается интересов России в этой «схватке пауков в банке», то пока нам остается только с удивлением констатировать, что люди, так долго учившие нас жизни и «антидопинговой культуре», сами нарушали правила на каждом шагу, применяя закон выборочно и исключительно в собственных интересах. Возможно, когда-нибудь история нас рассудит и скандал вокруг «русского допинга», начатый с подачи Робертсона, предстанет совершенно в ином свете.