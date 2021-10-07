Американский допингер доказал свою невиновность и отсудил 27 миллионов долларов. Дикая история из 1990-х

Спринтер из США Батч Рейнолдс сумел не только избежать дисквалификации после положительной допинг-пробы на анаболический стероид, но и добиться многомиллионной компенсации от международной федерации.

Звездный час Рейнолдса на беговой дорожке был в 1988-м — он выиграл золото в составе американской эстафеты 4 х 400 метров, а также серебро в личном виде. Личный рекорд спринтера из США, установленный тогда, — 43,29 — продержался целых 11 лет, вплоть до появления гениального Майкла Джонсона. Главный допинговый скандал Сеула-88 — это, конечно, поимка канадца Бена Джонсона. Она затмила все. Но уже два года спустя, не успел Рейнолдс насладиться статусом мировой звезды, над его карьерой тоже нависла угроза. Международная федерация (ИААФ) обвинила американца в использовании анаболического стероида — нандролона.

Гражданский суд против спортивных чиновников

Рейнолдс попался на рядовом коммерческом старте в Монако. ВАДА на тот момент еще не существовало, так что охотой на допингеров занималась только Международная федерация. Положительной пробой на нандролон в тот период вряд ли кого-то можно было удивить. Все это вполне укладывалось в рамки самых распространенных допинговых схем. Так что Рейнолдсу дали два года дисквалификации, как тогда было положено. И вот тут началось самое интересное.

Американец обратился в обыкновенный гражданский суд. И тот неожиданно выявил многочисленные ошибки в работе антидопинговой лаборатории. Например, согласно документации, на пробе Рейнолдса была маркировка Н5, а положительный результат дала проба с маркировкой Н6. Директор лаборатории безуспешно пытался доказать, что это опечатка, а на самом деле речь об одной и той же пробирке. Но как тогда быть с тем, что пробу, как это положено, не сравнили с другой, заведомо положительной?

В общем, у лаборатории Монако оказались большие проблемы с соблюдением технического регламента. И суд Рейнолдса полностью оправдал. Тут-то и началось самое интересное. Впереди был национальный отбор на Олимпийские игры в Барселоне. И Рейнолдс, естественно, рвался там выступать. Но спортивные власти не горели желанием признавать вердикт гражданского суда. Теоретически они могли вообще его игнорировать.

МОК и ИААФ заявили, что американский суд им не указ и спортсмен остается дисквалифицированным. Федерация не только не хотела пускать Рейнолдса обратно на дорожку, но и грозила, что дисквалифицирует любого бегуна, кто посмеет выступить с ним на одних соревнованиях. Рейнолдс использовал свой последний шанс и обратился в Верховный суд США. Беспрецедентный случай — никогда до этого суд такими вещами не занимался.

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Федерация должна была заплатить несколько годовых бюджетов

В ожидании вердикта суда американцы даже отложили отборочные предолимпийские соревнования. Ждали четыре дня, и итог оказался триумфальным для спортсмена: суд разрешил ему выступать и обязал чиновников не чинить препятствий. Так что Рейнолдс вышел на старт и занял пятое место в финале на 400 метров.

То есть на Игры он отобрался, пусть и только как запасной в эстафете. Но, учитывая силу американцев, это все равно означало почти гарантированную золотую олимпийскую медаль. ИААФ, правда, на этом не успокоилась: на Игры в Барселоне Рейнолдса все равно не пустили. Международная федерация не обязана слушаться гражданского суда, даже если речь о Верховном суде США.

Батч Рейнолдс. Фото Getty Images

Так что американцу оставалось только добиваться моральной компенсации. Что он и сделал: вновь подал в суд, который присудил ему компенсацию ущерба в размере... 27 миллионов долларов! Выплатить эту сумму обязали ИААФ, из-за которой спортсмен потерял годы карьеры и шанс на олимпийское золото.

Откуда взялась именно такая сумма — непонятно. 27 миллионов долларов — это в разы больше годового бюджета ИААФ по тем временам. Неудивительно, что огромной компенсации от ИААФ Рейнолдс так никогда и не получил, даже частично.

Президент FIG Моринари Ватанабе хотя пытался бороться за деньги и шантажировать ИААФ тем, что отобьет у нее американских спонсоров. Сейчас Рейнолдс входит в национальный зал славы и считается у себя в стране чистым спортсменом. Допинговые обвинения он всегда категорически отрицал.