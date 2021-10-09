Журова связала отзыв аккредитации Московской антидопинговой лаборатории с количеством медалей на Олимпиаде-2020

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» решение ВАДА отозвать аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории.

«Если ВАДА борется против допинга, то на территории России обязательно должна быть какая-то лаборатория. Сейчас у нас не было массовых дисквалификаций и случаев выявления положительных допинговых проб. Всех возмутило, что мы выиграли слишком много медалей в Токио, но это их проблемы, что они не могут смириться с тем фактом, что чистые русские спортсмены выигрывают», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также олимпийская чемпионка по конькобежному спорту высказалась о других препятствиях для выступлений российских спортсменов.

«Это специально делается перед Пекином, перед зимними отборами, чтобы наши спортсмены дергались и нервничали. Как бы у нас ряд этапов не сорвался, которые будут в США, ведь визу получать ребятам негде, это тоже проблема. Планомерно поддавливают, чтобы как можно больше российских спортсменов не могли попасть на Олимпийские игры», — добавила Журова.

Отозвать аккредитацию рекомендовал Дисциплинарный комитет агентства. Московская лаборатория может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня с момента его получения.