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Журова считает неправильным лишать Украину флага за допинговый скандал

12:45
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на допинговый скандал на Украине.

Флаг Украины на&nbsp;зимней Олимпиаде. Украине грозит отъем флага на Олимпиаде-2022. У нее большие проблемы с ВАДА

«Мы проходили через такое же, при этом есть вопрос доказательств. Спортсменам ни одной страны не пожелаю, чтобы за обман части каких-то спортсменов и руководителей страдали все. Я против коллективной ответственности, всегда должны страдать те, кто эти схемы использовал, и наказаны те, кто их использовал. Но наказывать лишением флага целую страну считаю неправильным вне зависимости от того, Россия это или Украина. За доказанные инциденты наказание должно быть персональным», — сказала Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Ранее всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило о раскрытии на Украине схемы, предупреждавшей спортсменов о тестировании на запрещенные вещества. Нарушение кодекса ВАДА может обернуться для Украины дисквалификацией агентства и лишением национальной сборной флага.

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