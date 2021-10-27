Журова считает неправильным лишать Украину флага за допинговый скандал

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на допинговый скандал на Украине.

«Мы проходили через такое же, при этом есть вопрос доказательств. Спортсменам ни одной страны не пожелаю, чтобы за обман части каких-то спортсменов и руководителей страдали все. Я против коллективной ответственности, всегда должны страдать те, кто эти схемы использовал, и наказаны те, кто их использовал. Но наказывать лишением флага целую страну считаю неправильным вне зависимости от того, Россия это или Украина. За доказанные инциденты наказание должно быть персональным», — сказала Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Ранее всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило о раскрытии на Украине схемы, предупреждавшей спортсменов о тестировании на запрещенные вещества. Нарушение кодекса ВАДА может обернуться для Украины дисквалификацией агентства и лишением национальной сборной флага.