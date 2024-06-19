Журова считает, что ВАДА боится США

Руководство Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) боится США и не проводит расследований в отношении американских спортсменов, считает олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Президента ВАДА Витольда Баньку ранее вызвали в конгресс США для обсуждения антидопинговых вопросов в преддверии Олимпийских игр в Париже.

«Банька отказался, насколько я знаю, — цитируер Журову ТАСС. — Но, представьте, что Россия бы вызвала Баньку в Совет Федерации или Госдуму, это ведь общественная и независимая организация, их может вызвать каждый. Завуалированное приглашение в США красиво звучит, но все понимали, что там будет спрос про китайцев и другие нюансы. Многие спортсмены в США вообще не проходят никакого тестирования. ВАДА боится американцев, никаких расследований они никогда не начинали. Американцы будут готовы жертвовать одним, чтобы прикрыть всех остальных, хотя того человека они просто уничтожат. Но пусть WADA теперь попробует показать себя независимой организацией».