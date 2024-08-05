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Сегодня, 13:31

Журова считает, что США фабрикуют допинговые дела в отношении России

Виктория Кравченко
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала, что американцы пытаются фабриковать допинговые дела в отношении России, несмотря на отсутствие у них какой-либо новой информации.

«Они опять пытаются поднять старые скелеты. Они видят, что Китай их пока обыгрывает, и хотят объединить Россию и Китай, убрать их со спортивной карты мира. Если Китай выиграет Олимпиаду, то следующее расследование будет по ним. Хотя США уже по так называемому закону Родченкова его ведут», — цитирует Журову ТАСС.

Сегодня, 5 августа, стало известно, что США может запустить очередной этап кампании по «изоляции» России в мировом спорте с серией публикаций о возможных допинговых злоупотреблениях.

Источник: ТАСС
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