Журова предложила США объединиться с Россией для реорганизации ВАДА

Депутат Государственной думы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что США вместо шантажа ВАДА необходимо объединить с Россией усилия по реорганизации агентства. Ранее правительство США отказалось выплачивать членский взнос в ВАДА в размере 3,6 миллиона долларов за 2024 год из-за дела 23 китайских пловцов.

«Конфликт США с ВАДА — это очень серьезная претензия и повод наказать американцев в международных соревнованиях. США бунтует, не оплачивая членские взносы в ВАДА, — приводит «ВсеПроСпорт» слова Журовой. — Россия же договорилась с ВАДА по оплате взносов, мы не бунтуем в отличие от американцев. У нас есть задолженность, потому что чисто физически не можем перевести деньги. Россия не отказывается от обязательств перед ВАДА. Многие наши спортсмены тестируются за рубежом, и оплата членских взносов нам самим важна. А США шантажируют ВАДА, отказываясь погашать долги. Решить проблему можно другим путем. Предлагаю США объединиться с Россией для того, чтобы реорганизовать работу ВАДА. А бунтовать в одиночку смысла нет».

В четверг, 9 января, министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Россия отправила ВАДА взнос за 2023 год на сумму более 1,1 миллиона евро.