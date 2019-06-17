Зеппельт высказался по поводу допинг-скандала в Чувашии

Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт высказался по поводу допингового скандала в спортивном училище Чувашии. Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ республики. В настоящее время по 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил. Среди них есть несовершеннолетние атлеты.

"33 российских спортсмена под подозрением в употреблении допинга. Расследование опубликовано РУСАДА. Интересное развитие ситуации. О чем это говорит? 1) допинговая культура не исчезла. 2) Доверие означает также умение поставить проблему и предпринять серьезные меры по ее решению", - написал Зеппельт в Твиттере.

Зеппельт стал автором серии фильмов о допинге в России.