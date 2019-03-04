Зеппельт: в Германии найдены еще 40 пакетов с кровью

Немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что в Германии в одном из домов в Энфюрте обнаружены еще 40 пакетов крови, информирует ARD. Пока неизвестно, кому она принадлежит. При этом, по словам Зеппельта, находка не имеет никакого отношения к недавним задержаниям спортсменов в Зеефельде (Австрия).

Напомним, 27 февраля сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии задержали девять человек за нарушение антидопинговых правил. Среди них были два лыжника сборной Австрии (Макс Хауке и Доминик Балдауф), два – Эстонии (Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв) и один – Казахстана (Алексей Полторанин). Все они уже признали свою вину.

FIS временно отстранила Таммъярва, Веерпалу и Полторанина. Балдауф и Хауке дисквалифицированы Национальным антидопинговым агентством Австрии.

Кроме того, сообщалось, что спортсменам грозит до трех лет тюрьмы.