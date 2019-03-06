Зеппельт утверждает: информатор расследования полиции Австрии принимал допинг до конца 2018 года

Журналист канала ARD Хайо Зеппельт обвинил австрийского лыжника Йоханнеса Дюрра в употреблении допинга вплоть до конца 2018 года. В своем расследовании Зеппельт отмечает, что лыжник, получивший дисквалификацию в 2014 году, не прекратил принимать запрещенные препараты.

Показания Дюрра называют главным толчком к расследованию полиции Австрии. 27 февраля на чемпионате мира в Зефельде были задержаны девять человек. Дюрр ранее назвал имя врача Марка Шмидта, который помогал спортсменам принимать допинг.

Дюрр был дисквалифицирован в 2014 году из-за положительной пробы на эритропоэтин на Олимпиаде в Сочи. В расследовании Зеппельта говорится, что Дюрр в фильме "Секретный допинг: цена золота" сказал только часть правды. Он якобы продолжал принимать допинг до конца 2018 года в попытке вернуться на прежний уровень.

При этом образцы чистой крови Дюрра Марк Шмидт хранил под кодовым названием "Lucky Luke" ("Счастливчик Люк").

5 марта Дюрр был задержан в рамках антидопингового расследования.

Напомним, что Зеппельт стал автором ряда фильмов о допинге в российском спорте. Первый из них спровоцировал расследование нарушений в легкой атлетике, результатом которого стала дисквалификация ВФЛА, закрытие Московской антидопинговой лаборатории и приостановка лиценизии РУСАДА.