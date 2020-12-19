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Зеппельт раскритиковал решение CAS о надписи «Россия» на форме атлетов

12:52
Хайо Зеппельт. Фото AFP
Хайо Зеппельт. Фото AFP
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Журналист немецкого канала ARD Хайо Зеппельт раскритиковал решение CAS о российской символике на крупных турнирах. Спортивный арбитражный суд в Лозанне в четверг вынес решение о двухлетнем запрете россиянам выступать под своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпиадах. При этом им разрешат выполнить форму в цветах флага РФ и нанести надпись «Россия», если она не будет более заметной, чем надпись «Нейтральный атлет».

«Россия» и «Нейтральный» на одной форме и одного размера. Решение CAS просто нелепое. Какая разница между «Нейтральным атлетом из России» и «Нейтральным атлетом»?" - написал Зеппельт в Twitter.

Зеппельт стал автором серии фильмов о допинге в российском спорте.

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