Замгендиректора РУСАДА проведет две недели на карантине после возвращения из Франции

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая, вернувшаяся на днях из командировки во Францию, из-за возможной угрозы распространения коронавируса приняла решение две недели работать из дома. Об этом Пахноцкая сообщила ТАСС.

— В субботу утром я вернулась из Франции, где находилась на различных антидопинговых мероприятиях в Совете Европы, который находится в Страсбурге, — цитирует ТАСС Пахноцкую. — А двумя днями ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице «режим повышенной готовности» из-за эпидемии коронавируса. Считаю, что каждый гражданин нашей страны должен ответственно подходить к этому вопросу, поэтому мною, несмотря на хорошее самочувствие и отсутствие симптомов простуды, было принято решение о двухнедельной самоизоляции. Сейчас я работаю из дома и призываю всех россиян, находившихся в последние дни в странах со сложной эпидемиологической обстановкой, не подвергать опасности заражения коронавирусом своих соотечественников.

Соответствующий указ был опубликован 5 марта на сайте мэрии. В документе перечислены требования для горожан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, — в их числе крупнейшие страны Европы, такие как Италия, Франция, Германия и Испания. Помимо прочего, приехавших из этих стран москвичей обязали обеспечить себе самоизоляцию на дому и не ходить на работу.