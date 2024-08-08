Захарова — о скандале с USADA: «Допинг — инструмент устранения англосаксами конкурентов»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о нарушении антидопинговых правил американскими спортсменами.

«Тема допинга стала инструментом устранения англосаксами конкурентов. А это привело к фатальному удару по олимпийскому движению и мировому спорту. Россия об этом говорит давно. Приводит факты. Борется за сохранение истинных олимпийских принципов», — сказала Захарова «СЭ».

Ранее китайское антидопинговое агентство (CHINADA) сделало заявление с призывом в адрес Международного агентства допинг-тестирования (ITA) усилить проверки спортсменов из США.