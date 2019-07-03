Загитову и Медведеву включили в новые международные пулы допинг-тестирования ISU

В пулы тестирования ISU на сезон-2019/20 вошли 107 представителей конькобежного спорта, фигурного катания и шорт-трека, из которых 25 - российские спортсмены, cообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Из фигуристов в пул включены: олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратный серебряный призер Пхенчхана-2018 Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, чемпионы мира среди юниоров в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов, двукратные вице-чемпионы мира в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов,вице-чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Из представителей конькобежного спорта в пул вошли Павел Кулижников, Денис Юсков, Анна Чернова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Елизавета Казелина, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Александр Румянцев, Данила Семериков, Екатерина Шихова, Наталья Воронина и Руслан Захаров.
Из российских шорт-трекистов под особый допинг-контроль попадут Семен Елистратов, Екатерина Константинова и Софья Просвирнова.
В новые международные пулы тестирования попали и ведущие зарубежные спортсмены, к примеру, двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю.
Дополнительная информация
- Екатерина Шихова
- Александр Румянцев
- Ольга Фаткулина
- Семен Елистратов
- Юдзуру Ханю
- Денис Юсков
- Павел Кулижников
- Евгения Медведева
- Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
- Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
- Алина Загитова
- Софья Просвирнова
- Екатерина Константинова
- Ангелина Голикова
- Елизавета Казелина
- Руслан Мурашов
- Руслан Захаров
- Наталья Воронина (коньки)
- Александра Трусова