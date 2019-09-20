Юрий Ганус: «РУСАДА действует без учета чьих-то интересов, как бы высоко эти люди ни сидели»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подвел итоги работы агентства за год с момента, как оно получило статус соответствия.

— Проблема прежнего РУСАДА заключалась в том, что агентство действовало в интересах третьих сторон, — заявил Ганус. — Но главная миссия РУСАДА — биться за чистый спорт, без учета чьих-то интересов, как бы высоко эти люди ни сидели. Мы подтверждаем свою независимость, проходя через тернии. На сегодня объем целевого тестирования достигает 65 процентов. Это значит, что в 65 процентах случаев мы понимаем, к кому и зачем мы едем. В то время как в 2014-2015 годах доля целевого тестирования не превышала пяти процентов. Это мизер, показатель крайней неэффективности. В то время как сейчас мы являемся одним из самых эффективных агентств в мире. (Наталья Марьянчик)