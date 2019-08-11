10:47 | Допинг

Юрий Ганус: "Пробы Московской лаборатории анализируют, скоро будут первые результаты"

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Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что база данных Московской антидопинговой лаборатории на данный момент находится в обработке у ВАДА, часть информации передана в международные федерации. РУСАДА в 2018 году было восстановлено в правах, одним из условий восстановления была передача данных Московской лаборатории.

- Сейчас эти пробы анализируют. Уже передаются результаты в международные федерации. Они ведут свое расследование. И скоро, я думаю, будут выходить первые результаты этой работы, - цитирует ТАСС Гануса.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6753042

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