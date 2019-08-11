Юрий Ганус: "Пробы Московской лаборатории анализируют, скоро будут первые результаты"

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что база данных Московской антидопинговой лаборатории на данный момент находится в обработке у ВАДА, часть информации передана в международные федерации. РУСАДА в 2018 году было восстановлено в правах, одним из условий восстановления была передача данных Московской лаборатории.

- Сейчас эти пробы анализируют. Уже передаются результаты в международные федерации. Они ведут свое расследование. И скоро, я думаю, будут выходить первые результаты этой работы, - цитирует ТАСС Гануса.